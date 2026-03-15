Социология как "многослойный торт": эксперт объяснила, как изучают мнение казахстанцев

Председатель правления Казахстанского института общественного развития Жулдызай Искакова 15 марта 2026 года на площадке СЦК рассказала, как в Казахстане изучают общественные настроения и на основе каких данных принимаются государственные решения, передает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что озвученная явка на 19:00 является самой высокой за последние семь лет среди всех электоральных кампаний Казахстана.



"Озвучена явка – практически 71 процент. На прошлом референдуме 2022 года, именно по конституционным поправкам, она была порядка 68 процентов, а мы по состоянию на 19:00 уже имели свыше 71 процента. Сравниться с этим показателем могут, может быть, только выборы президента 2019 года, когда явка была 77 процентов. О чем это говорит? Я думаю, что именно вовлеченность населения высокая, небезразличие к основному закону, к новому закону. Я думаю, что многие обратили внимание: мы голосовали в этот раз не за поправки, а за новую Конституцию. Именно так стоит формулировка в бюллетене, на котором мы сегодня ставили свои отметки", – озвучила Жулдызай Искакова.

По ее словам, Казахстанский институт общественного развития – аналитический центр, который проводит масштабные исследования и готовит национальные доклады для информирования государственных органов и общества. Одним из ключевых направлений его работы является изучение института семьи и семейных отношений.

Она также рассказала, что роль аналитики в нашем государстве возрастает, и это очень хорошо.



"Это означает, что все решения, которые государственные органы принимают и которые влияют на жизнь каждого из нас, основываются на доказательствах, а не просто берутся из головы. Есть люди, которые могут на эмоциональной почве предлагать то или иное решение, но это неправильно, и мы как государство уже от этого отходим. Нам важно проводить социологические замеры, исследования, понимать, что думает общество по тому или иному вопросу. Мы как институт проводим такие социологические замеры, информируем. Министерство культуры и информации – наш основной заказчик, а также Администрация президента и все заинтересованные органы, на основе чего они принимают решения", – дополнила спикер.

Она подчеркнула, что в новой Конституции закреплена норма о том, что брак – это добровольный и равноправный союз между мужчиной и женщиной, зарегистрированный в государственных органах. С ее слов, в Казахстанском институте общественного развития отмечают, что необходимость этой нормы подтверждается проведенными исследованиями.

Эксперт также поделилась, что для изучения общественного мнения по стране достаточно опросить около 1200 человек, а для получения данных с учетом региональной специфики требуется не менее 3400 респондентов.

"Мне наши социологи подсказали хорошую аналогию. Ведь вы понимаете, что не каждый респондент попадает в выборку. Мы вас, к примеру, не опрашивали, а кого-то опросили. И многие граждане обижаются: кого государство опрашивает, если мне ни разу не звонили? Чтобы узнать среднее настроение по стране, это можно сравнить с многослойным тортом. Если вы хотите понять, что происходит в обществе, вы не можете попробовать только верхний слой или только крем – это не даст вам весь вкус торта. Вы должны провести правильную методологию и сделать надрез от начала до конца. Маленький кусочек, но через все слои. Так же работает социология. Правильная методология – это самое ценное в исследовании. Не просто провести опрос, а правильно составить выборку: сколько должно быть охвачено этнических групп, по возрастам, мужчины и женщины, какой регион, сколько человек. Тогда мы получаем полноценное исследование", – сказала Жулдызай Искакова.

