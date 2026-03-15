Праздничная атмосфера и высокая активность: как прошел референдум в Мангистау

В Мангистауской области республиканский референдум прошел в спокойной и организованной атмосфере, став не только важным политическим событием, но и проявлением национальных традиций, общественного единства и гражданской активности.

День голосования совпал с праздником Көрісу күні (Амал), что придало происходящему особый символизм. Одними из первых свою гражданскую позицию выразили старейшины региона. Уважаемые аксакалы приходили на избирательные участки, благословляли молодежь и желали стране мира, согласия и процветания.

Среди участников голосования была и 100-летняя жительница Мунайлинского района, которая приняла участие в референдуме на дому. Ровесница века дала благословение казахстанцам и пожелала стране мирного будущего и благополучия.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Активное участие в голосовании приняли и известные спортсмены региона, прославляющие Мангистау и Казахстан на международной арене. Чемпионы и мастера спорта пришли на избирательные участки, подчеркнув важность участия каждого гражданина в судьбе страны и подав пример молодому поколению.

Высокую гражданскую активность проявила и молодежь региона. Молодые жители области приходили на участки в национальной одежде, поддерживая популярный в социальных сетях челлендж по ношению казахских традиционных костюмов. Многие приходили голосовать семьями и коллективами, создавая атмосферу единства и уважения к национальным ценностям.

В день референдума на избирательных участках региона также была организована широкая культурно-развлекательная программа. Для жителей подготовили концертные выступления артистов и творческих коллективов. Музыканты исполняли национальные кюи, певцы радовали зрителей народными и популярными песнями, а танцевальные ансамбли представили яркие хореографические номера.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

На прилегающих территориях были организованы продовольственные и ремесленные ярмарки, где жители могли приобрести продукцию местных производителей, национальные блюда и изделия народных мастеров. Также для посетителей проводились национальные игры и спортивные состязания, в которых жители демонстрировали ловкость, силу и командный дух.

В культурной программе приняла участие и обладатель ордена "Парасат", заслуженный деятель культуры Республики Казахстан Рухия Батыршиева.

"Референдум – важное событие для страны. В такие дни особенно ощущается сплоченность общества. Мы, представители культуры и искусства, стараемся поддержать эту атмосферу и подарить людям хорошее настроение через творчество", – отметила она.

В день референдума в регионе были зафиксированы и яркие и символичные события. На один из избирательных участков молодожены прибыли по Каспийскому морю на лодке, чтобы сделать свой выбор. Также внимание жителей привлек гуманоидный робот в национальной одежде, который встречал посетителей и информировал их о референдуме, став символом сочетания современных технологий и традиций.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Кроме того, участие в голосовании приняли родители близнецов Касыма и Жомарта, проживающие в Мангистауской области. Семья пришла на избирательный участок, чтобы исполнить свой гражданский долг, подчеркнув важность участия каждого гражданина в решении судьбы страны.

В этот день в регионе произошло и радостное событие – в многодетной семье родился девятый ребенок, которому дали имя Атазан. Жители восприняли это как символичный знак в важный для страны день.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Для удобства жителей в день референдума общественный транспорт в городе работал бесплатно, что позволило обеспечить комфортные условия для участия граждан в голосовании.

Таким образом, референдум в Мангистау стал не только значимым политическим событием, но и настоящим праздником гражданской активности, национальных традиций и общественного единства.

В 20:00 избирательные участки региона завершили свою работу и закрылись в соответствии с установленным графиком голосования.