Баланс власти и представительства: парламентская реформа в действии

8 сентября 2025 года в своем Послании народу Казахстана "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решение через цифровую трансформацию" глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул значимость дальнейших политических преобразований, сообщает Zakon.kz.

Как было озвучено, центральное место отведено модернизации законодательного органа и его переходу к однопалатному Парламенту.

Данная реформа не является радикальным преобразованием, а представляет собой логическое продолжение проведенных политических реформ, развивающихся в рамках стратегии масштабной модернизации государства на основе концепции "Сильный президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное правительство".

Так, последовательные шаги по реформированию политической системы Казахстана начались с конституционной реформы 2022 года, ставшей поворотным этапом в развитии национальной модели государственного управления.

Одним из главных достижений конституционной реформы стало совершенствование работы Парламента путем пересмотра полномочий Сената и Мажилиса. Теперь для этих институтов фундаментальной стала формула "Мажилис – принимает, Сенат – одобряет", что призвано повысить качество законопроектной работы и усилить политическую ответственность палат.

Кроме того, в предыдущие годы была существенно упрощена процедура регистрации политических партий, что стало важным шагом в направлении расширения политического плюрализма. В частности, регистрационный порог для создания партий был снижен с 20 до 5 тыс. членов, что значительно повысило доступность участия в политическом процессе. Одновременно был понижен проходной барьер для политических партий при выборах в нижнюю палату Парламента – с 7% до 5%, что способствует более справедливому и конкурентному представительству политических сил. Также минимальная численность инициативной группы граждан, необходимой для учреждения новой партии, сокращена с 1000 до 700 человек, что упрощает процесс формирования политических объединений и стимулирует развитие гражданской активности.

Все эти преобразования подготовили прочную основу для поступательного реформирования законодательного органа. Без предварительных политических и институциональных изменений проведение парламентской реформы могло бы сопровождаться значительными рисками и утратой политической устойчивости. Именно поэтому текущий этап реализуется поэтапно и точечно с учетом накопленного опыта и возможных последствий каждого политического решения, поскольку речь идет о тонком балансе между эффективностью управления и сохранением демократических принципов.

Таким образом, текущий этап стал своеобразным тестом на зрелость и устойчивость национальной модели парламентаризма. Теперь же можно с уверенностью сказать, что страна готова к проведению дальнейших реформ системного характера – формированию однопалатного Парламента РК.

Речь идет не просто о техническом изменении структуры Парламента или перераспределении его функций. Суть проводимой реформы заключается в формировании новой модели казахстанского парламентаризма, отвечающей современным требованиям открытости, эффективности и подотчетности власти обществу. Эта модель основана на принципах прозрачности парламентских процедур, профессионализма депутатского корпуса и сбалансированного взаимодействия между интересами государства и гражданского общества. В ее основе – стремление создать Парламент, который не только принимает законы, но и выступает активным институтом общественного диалога, обеспечивающим ускоренное и взвешенное принятие решений в интересах страны.

Эта логика реформирования находит отражение в конкретных направлениях изменений, которые затрагивают структуру Парламента, организацию его работы, механизмы взаимодействия с гражданами и стандарты законотворческой деятельности. Именно на этих аспектах сосредоточено основное содержание реформы.

Между тем в отдельных средствах массовой информации и в высказываниях некоторых экспертов стали появляться неверные интерпретации и домыслы относительно сути парламентской реформы. В частности, высказываются опасения, что предлагаемые изменения могут уменьшить представительство регионов, ослабить Парламент или снизить качество законотворческой работы. Подобные суждения, как правило, основаны на неполном понимании содержания реформы и ее стратегических целей.

Одним из наиболее распространенных заблуждений стало утверждение, что в результате реформы может быть утрачено региональное представительство. На самом деле механизм участия регионов в законотворческом процессе не только сохраняется, но и получает новые формы. Предусматривается активное взаимодействие депутатов с маслихатами, развитие общественных и экспертных площадок, парламентских слушаний и цифровых каналов обратной связи.

Второе заблуждение связано с мнением, что реформа ослабит Парламент как институт, якобы сокращая его влияние на процессы государственного управления. Напротив, реформа законодательной власти способствует оптимизации структуры и процедур Парламента, что в свою очередь позволит быстрее и качественнее рассматривать законопроекты. Кроме того, уместно рассмотрение вопроса в части усиления контрольных функций Парламента и его способность влиять на реализацию государственной политики.

Таким образом, речь идет не о сокращении полномочий, а об их перераспределении в пользу большей результативности и прозрачности.

Третье распространенное мнение – опасение, что в ходе реформы снизится качество законотворческой работы. Однако в реальности заложены механизмы институционального усиления экспертной и аналитической составляющей деятельности Парламента. Планируется расширение практики общественных обсуждений, проведение парламентских слушаний, развитие аналитических подразделений и внедрение IT-инструментов мониторинга исполнения законов.

Все это позволит не только сохранить, но и повысить качество принимаемых законодательных актов, обеспечивая их соответствие стратегическим интересам государства и запросам казахстанского общества.

В целом, парламентская реформа строится на принципе сбалансированности и преемственности, где каждое изменение тщательно выверено с точки зрения политических и правовых последствий. Это гарантирует, что политическая модернизация будет проходить эволюционно, без потери доверия со стороны населения.