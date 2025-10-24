В Алматы ко Дню Республики открыли четыре новые школы

В мегаполисе ко Дню Республики состоялось торжественное открытие сразу четырех современных общеобразовательных школ. Одной из них стала расположенная в Медеуском районе общеобразовательная школа №220 с проектной мощностью 2 тыс. ученических мест.

"Эта общеобразовательная школа полностью покрывает дефицит учебных мест на своем микроучастке. В целом с начала сентября в городе открыто 12 новых школ. Ко Дню Республики на этой неделе вводятся в эксплуатацию еще четыре образовательных учреждения. Пятое – откроется в ноябре, а еще по восьми – строительство по механизму выкупа завершат до конца года, – отметил заместитель акима Алматы Азамат Калдыбеков.

По его словам, всего в мегаполисе в текущем учебном году откроются 24 школы, из них 21 школа в рамках национального проекта "Келешек мектептері".

Фото: акимат Алматы

"Это исторический максимум. Никогда ранее за один учебный год не вводилось столько новых школ. Все это стало возможным благодаря национальному проекту "Келешек мектептері", который инициировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев", – сказал Азамат Калдыбеков.

Школа №220 построена в современном стиле, имеет 83 учебных класса, 4 спортивных зала, а также столовую, библиотеку, медицинский пункт, конференц-зал, спортивную площадку, теннисный корт, волейбольную и баскетбольную площадки.

"Здание полностью адаптировано для учащихся и посетителей с ограниченными возможностями передвижения. Все кабинеты оснащены интерактивными досками и учебными материалами. Для безопасности учащихся установлены системы видеонаблюдения и кнопки тревоги", – поделилась директор школы Манат Аширбекова.

Фото: акимат Алматы

Стоит отметить, что ко Дню Республики свои двери в Алматы распахнет общеобразовательная школа №219 в мкр. Курамыс Наурызбайского района. В учебном заведении 79 учебных кабинетов, рассчитанных на обучение 1500 учеников. В этом году в первый класс принято 80 учащихся. Учебно-воспитательный процесс ведут 26 педагогов.

Также начнет работу общеобразовательная школа №221 в Наурызбайском районе, в мкр. Шугыла. В учебном заведении 125 учебных кабинетов, рассчитанных на 2500 ученических мест. На сегодня приняты 1722 ученика. Учебно-воспитательный процесс обеспечивают 74 педагога, обладающих высоким профессионализмом и современными компетенциями.

Кроме того, свои двери откроет общеобразовательная школа №222 в Алатауском районе. В учебном заведении 96 учебных кабинетов, рассчитанных на 2 тыс. ученических мест. На сегодня приняты 700 учеников. В первый класс принят 41 ребенок. Образовательный процесс ведут 44 педагога.

Фото: акимат Алматы

Все новые школы оснащены современным оборудованием, просторными классами, спортивными и творческими залами, а также кабинетами труда. Учебные заведения полностью готовы принять учеников со второй четверти текущего года.

В рамках развития города Алматы за счет местного бюджета ведется строительство еще одной школы на 550 мест, а также запланирован выкуп частной школы "Абырой" на 900 мест в Алатауском районе и выкуп новой школы на 1200 мест в Наурызбайском районе.