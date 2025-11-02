#Народный юрист
События

В Аягозском районе области Абай открылась школа на 600 мест

школа, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2025 14:24 Фото: акимат области Абай
В городе Аягоз состоялось торжественное открытие новой современной школы, построенной в рамках национального проекта "Келешек мектептері", сообщает Zakon.kz.

В церемонии приняли участие аким области Берик Уали, министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова, а также учителя, учащиеся и их родители.

Фото: акимат области Абай

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев всегда уделяет особое внимание сфере образования и повышению статуса учителя. По инициативе президента реализуется проект "Келешек мектептері", в рамках которого в области Абай построено три школы. Сегодня мы открываем четвертую школу на 600 мест в городе Аягоз. От имени земляков выражаю особую благодарность министру просвещения Жулдыз Досбергеновне. Для нас большая честь, что первую школу в своей должности министр открывает именно в нашем регионе. Эта школа решит проблему нехватки учебных мест в городе Аягоз. Это современное образовательное учреждение с полной инфраструктурой для детей из отдаленных районов. Уверен, что выпускники этой школы будут достойно представлять наш регион на республиканских и международных олимпиадах. Пусть новая школа станет источником знаний и успеха!" – отметил глава региона.

Министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова подчеркнула, что открытие школ в рамках нацпроекта "Келешек мектептері" придает новый импульс развитию образования в регионе.

Фото: акимат области Абай

"По результатам международных предметных олимпиад и научных конкурсов среди 20 регионов Казахстана ученики области Абай занимают лидирующие позиции. Это показывает, что юные жители региона тянутся к науке и знаниям. В дальнейшем, с учетом бюджетных возможностей, мы планируем строительство подобных школ в Аксуате, Мақаншы и Урджаре. Пусть эта школа станет благословенным домом знаний, а ее выпускники внесут вклад в будущее страны", – сказала министр.

В ходе визита Жулдыз Сулейменова осмотрела учебные кабинеты, лаборатории и спортивный зал, пообщалась с учащимися, педагогами и родителями, а также вместе с акимом области посадила деревья во дворе школы.

Фото: акимат области Абай

Новое здание школы состоит из трех корпусов, построенных в соответствии с современными требованиями. Общая площадь составляет 9 992,8 кв. метра. В школе 35 учебных кабинетов, включая полностью оборудованные лаборатории по физике, химии, биологии, информатике, STEM и робототехнике. Также имеются спортивный и актовый залы, медицинский пункт, столовая и кабинет начальной военной подготовки. Школа работает в естественно-математическом направлении. Здесь трудятся 42 педагога, среди которых 10 педагогов-исследователей, 8 педагогов-экспертов и 11 педагогов-модераторов. Обучение ведется полностью на казахском языке.

Фото: акимат области Абай

Это уже четвертая школа, открытая в области Абай в рамках проекта "Келешек мектептері". Ранее были введены в эксплуатацию школы на 300 мест в Бескарагайском районе, на 1200 мест в микрорайоне Карагайлы города Семей и на 600 мест в поселке Водный.

В настоящее время в микрорайоне Восточный областного центра ведется строительство школы на 300 мест. В селе Суыкбулак Жарминского района начато строительство школы на 100 мест. В селе Екпин Аксуатского района готовится проектно-сметная документация на строительство школы на 300 мест, которая направлена на экспертизу. Кроме того, в Семее разрабатываются документы для строительства нового здания для средней школы №11, признанной аварийной. После реализации всех проектов почти тысяча детей получит возможность обучаться в комфортных и современных условиях.

Айсулу Омарова
