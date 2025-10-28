Пачки денег и машины изъяли у казахстанцев, нашедших способ зарабатывать до 200 тыс. тенге в день
Группа казахстанцев организовала игорный бизнес, за что поплатилась свободой, сообщает Zakon.kz.
В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 28 октября 2025 года рассказали, что в Актобе вынесли приговор организаторам и участников преступной группы, занимавшейся незаконным игорным бизнесом через мобильное приложение bingo37.pro и легализацией преступных доходов.
"Денежные ставки от участников принимались операторами через банковский перевод, после чего их регистрировали на платформе, предоставляя "логин", "пароль" и ссылку для доступа к играм. Ежедневно от деятельности незаконного онлайн-казино поступали денежные средства в сумме от 150 000 тенге до 200 000 тенге. В целях отмывания преступных доходов злоумышленники привлекали дропперов, через банковские карты которых обналичивали денежные средства", – сообщили в АФМ.
Отмечается, что один из организаторов ранее привлекался за аналогичное преступление в 2020 году, но продолжил незаконную деятельность.
Приговором суда девять человек получили наказание в виде лишения свободы на сроки от 2 до 9 лет. Кроме того, судом конфискованы приобретенные на преступные доходы три машины.
Приговор не вступил в законную силу.
Двое жителей Алматы придумали, как заработать миллионы в TikTok, но тоже лишились свободы.
