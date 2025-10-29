Когда молчание опасно: в СКО бытовых агрессоров выявляют без заявлений жертв

Нокаут для "кухонных боксеров". Скандалы, обиды, пьянство и безутешная боль близких. Семейные дебоширы делают жизнь родных невыносимой. Виной всему, уверены полицейские, слабая правовая культура общества и даже полный правовой нигилизм.

Многие жертвы просто не знают, что новые законы крайне строги к таким горе-родственникам. А чтобы наказать семейного дебошира жертвам даже не обязательно самим обращаться в полицию. Как правовая грамотность превращает семейного скандалиста в добропорядочного семьянина – в интервью Zakon.kz рассказал заместитель начальника Департамента полиции СКО Курмангали Исмагуловым.

– Каков собирательный портрет среднестатистического североказахстанского семейного дебошира, который портит жизнь своим близким?

– По статистике, – это мужчина от 30 до 50 лет. Чаше всего, имеющий среднее образование, не устроенный в жизни. Он не имеет постоянного дохода, по сути, безработный, перебивающийся случайными заработками и живущий за счет близких. Это мужья, сожители и сыновья. Портрет семейного агрессора бывает и с женским лицом. Порядка 7-10% правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений совершаются женщинами.

– Под семейными агрессорами мы понимаем административные правонарушения родных и близких. Где та грань, до которой происходящее рассматривается именно как административное дело?

– Если говорить о правоприменительной практике, то административные правонарушения так называемых семейных дебоширов – это скандалы, злоупотребление спиртным, агрессия в отношении близких. Не редко доходит и до нанесения телесных повреждений. Здесь наступает черта, за которой уже закон усматривает состав уголовно-наказуемого деяния. Но из практики скажу: как правило, бытовые конфликты, сопровождающиеся криками, угрозами, становятся первым звеном в цепочке насильственных действий. Насилие недопустимо в любой форме. Общество должно понимать: семейные дебоши – это не "личное дело семьи", а правонарушение, требующее вмешательства.

– Традиция "не выносить сор из избы" очень сильна в нашем обществе. Жертвы боятся огласки, того, что агрессору все сойдет с рук. Написать заявление в полицию на мужа или сына решаются не многие...

– И это происходит именно по причине низкой правовой просвещенности населения. Когда есть правовая грамотность, знание закона и результатов его работы, поверьте, появляется совсем другое отношение к проблеме агрессора в семье. С 1 июля 2023 года полиция перешла от заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений. Это нововведение позволяет возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших. По факту совершения бытового насилия для составления протокола необходимы показания свидетелей, соседей, записи камер видеонаблюдения и видеорегистратора. Окончательное решение принимается судом. К сожалению, этой нормы многие граждане не знают. Но такой подход законодателя под корень рубит порочную практику психологического давления на пострадавших.

– Получается, если агрессору и удается держать в страхе родных, и он уверен, что они не пойдут в полицию, это не поможет ему оставаться безнаказанным?

– Закон говорит, что поводами и основаниями для возбуждения дела об административном правонарушении по ст. 73 Кодекса Республики Казахстан будут являться непосредственное обнаружение уполномоченным должностным лицом факта совершения административного правонарушения, материалы, поступившие из правоохранительных органов, а также других государственных органов, органов местного самоуправления, сообщения или заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой информации.

Кроме того, сейчас закон запрещает повторное примирение сторон в течение года. А в том случае, если имеются достаточные основания полагать, что правонарушитель может продолжить свои неправомерные действия в отношении потерпевшего, и при этом не задержан в рамках уголовного дела, но в его действиях имеется состав административные правонарушения, производится его задержание в соответствии с ч.3 ст. 789 КоАП. Задержан он может быть на срок до 24 часов. Административный материал направляется в суд.

– Еще одна интересная новелла – институт обязательной психологической помощи, которая назначается судом. Как происходит работа с психологом и наказывают ли тех, кто не желает исправляться с помощью психолога?

– Правоохранительные органы совместно с медицинскими учреждениями и неправительственными организациями ведут работу по оказанию психологической помощи правонарушителю, как на добровольной основе, так и по постановлению суда.

В случае отказа агрессора добровольно пройти психологическую помощь по коррекции поведения, в соответствии с ч.2-1 ст.54 Кодекса РК КоАП при установлении особых требований к поведению лица, совершившего административное правонарушение в сфере семейно-бытовых отношений, суд вправе установить меры по оказанию ему психологической помощи.

За 9 месяцев 2025 года сотрудниками полиции в суды направлено 59 ходатайств о назначении психологической помощи правонарушителю, из которых 56 судами поддержано, 3 агрессора прошли психокоррекционные курсы добровольно и 2 по постановлению суда, остальные находятся в процессе прохождения.

В соответствии с приказом Управления здравоохранения акимата СКО, на территории нашей области 19 медицинских организаций оказывают психологическую помощь лицам, совершившим административное, уголовное правонарушение с применением насилия. В случае отказа дебошира от работы с психологом в отношении него применяется норма ст.669 КоАП РК за неисполнение решения суда.

– Исправляются ли семейные дебоширы, и как часто это происходит?

– Как показывает анализ, за 9 месяцев 2025 года комплексом принятых мер в сфере семейно-бытовых отношений в СКО снижено количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на 27,2%, причинение средней тяжести вреда здоровью на 80%, умышленного причинения легкого вреда здоровью на 20%. Это реальный результат того, что агрессоры могут исправляться, могут останавливаться и осознавать все плачевные перспективы своего поведения.

– Что нужно сделать, чтобы бытовые ссоры не привели к беде, не стали тем самым начальным звеном трагедии, когда происходит насилие, и исправить уже ничего нельзя?

– Во-первых, знайте, что ваша проблема – это не только ваше семейное или личное дело. Спасти семью, себя можно с помощью вмешательства правоохранительных органов. Наказание неотвратимо.

Если Вы или Ваши близкие стали жертвой бытового насилия, необходимо обратиться на республиканскую горячую линию "111", оперативный канал "102", либо непосредственно в Отдел по борьбе с семейно-бытовым насилием по телефону в Петропавловске 61-25-30. Также имеется Тelegramchat "Между нами". При приеме звонков в обязательном порядке действует принцип конфиденциальности, который не позволяет предавать гласности данные, ставшие известными в ходе работы с женщинами. Споры можно и нужно решать в правовом поле. Никакое насилие не оправдано и не допустимо.