Убил экс-жену и покушался на брата: жителя ЗКО приговорили к 16 годам

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО 30 октября вынесли приговор по резонансному уголовному делу в отношении Сырымбека Сайлауова, обвиняемого в убийстве бывшей супруги и покушении на убийство своего младшего брата, сообщает Zakon.kz.

Дело рассмотрели присяжные заседатели. 32-летнего Сырымбека Сайлауова признали виновным в убийстве с особой жестокостью и покушении на убийство. Ему назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы. Свой срок осужденный будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Кроме этого, теперь он вынужден будет выплатить семье погибшей 10 млн тенге моральной компенсации.

"Местом отбывания наказания назначено УИС средней безопасности, так как Сайлауов ранее не был судим, рецидива преступлений нет", – зачитала судья Шара Зайнуллина.

Сам осужденный считает, что суд прошел несправедливо, так как большинство присяжных – женщины, и это могло повлиять на то, что они предвзято к нему отнеслись.

"Я не согласен с приговором. Считаю его суровым. Буду непременно обжаловать его", – сказал Сырымбек Сайлауов.

Отметим, что без родителей остались трое несовершеннолетних детей.

Сестра погибшей Сая Бекжанова заявила, что полностью согласна с вердиктом присяжных и считает его справедливым.

Напомним, чудовищная трагедия произошла 28 мая этого года в Теректинском районе ЗКО. Семейная драма развернулась после того, как подсудимый застал бывшую жену с его родным братом. Тогда Сайлауов два раза ударил мужчину по голове, а бывшей жене нанес 19 ножевых ранений по жизненно важным органам. От полученных травм женщина скончалась на месте. Далее Сайлауов побежал за братом, который успел убежать через окно. Догнав его, он нанес ему одно ножевое ранение в грудь, но мужчине удалось убежать.

Дело квалифицировано как "Убийство с особой жестокостью", так как расправа происходила на глазах 4-летнего ребенка. На момент преступления супруги официально были разведены и проживали раздельно.