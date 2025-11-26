Подстрелил троих рыбаков на Или: казахстанца посадили на 15 лет

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области вынесли приговор мужчине, обвиненному в покушении на убийство, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе суда 26 ноября 2025 года, 26 октября прошлого года нетрезвый подсудимый, находясь на территории крестьянского хозяйства на 26-м километре трассы Конаев – Баканас, примерно в 22:00 пришел к берегу реки Или и открыл стрельбу из ружья по троим мужчинам, которые ловили рыбу. В результате все трое получили ранения различной степени тяжести.

"На основании совокупности представленных материалов суд пришел к выводу о достаточности доказательств для квалификации действий подсудимого как покушение на убийство двух и более лиц", – отметили в суде, указав, что состояние алкогольного опьянения при совершении преступления оценивается как обстоятельство, отягчающее ответственность.

Приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности.

Также суд постановил взыскать с подсудимого процессуальные издержки, связанные с проведением судебных экспертиз.

Приговор не вступил в законную силу.

По этому происшествию СМИ писали, что подсудимый, которому на тот момент было 39 лет, работал скотником, и стрелял он по своим знакомым из охотничьего ружья. 63-летнего пострадавшего госпитализировали в местную больницу, двоим оказали медицинскую помощь.

