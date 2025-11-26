#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
518.4
598.13
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
518.4
598.13
6.55
События

Подстрелил троих рыбаков на Или: казахстанца посадили на 15 лет

стрельба из ружья, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 13:16 Фото: wikimedia
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области вынесли приговор мужчине, обвиненному в покушении на убийство, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе суда 26 ноября 2025 года, 26 октября прошлого года нетрезвый подсудимый, находясь на территории крестьянского хозяйства на 26-м километре трассы Конаев – Баканас, примерно в 22:00 пришел к берегу реки Или и открыл стрельбу из ружья по троим мужчинам, которые ловили рыбу. В результате все трое получили ранения различной степени тяжести.

"На основании совокупности представленных материалов суд пришел к выводу о достаточности доказательств для квалификации действий подсудимого как покушение на убийство двух и более лиц", – отметили в суде, указав, что состояние алкогольного опьянения при совершении преступления оценивается как обстоятельство, отягчающее ответственность.

Приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности.

Также суд постановил взыскать с подсудимого процессуальные издержки, связанные с проведением судебных экспертиз.

Приговор не вступил в законную силу.

По этому происшествию СМИ писали, что подсудимый, которому на тот момент было 39 лет, работал скотником, и стрелял он по своим знакомым из охотничьего ружья. 63-летнего пострадавшего госпитализировали в местную больницу, двоим оказали медицинскую помощь.

В Туркестанской области 17 ноября мужчина открыл огонь по полицейским, ответными выстрелами его убили.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
На 25 лет посадили казахстанца, изнасиловавшего и убившего девочку-подростка
14:29, 18 декабря 2024
На 25 лет посадили казахстанца, изнасиловавшего и убившего девочку-подростка
Дело о расчленении казахстанца: мужчина и женщина получили по 20 лет
16:23, 30 июня 2025
Дело о расчленении казахстанца: мужчина и женщина получили по 20 лет
Насиловал несовершеннолетнюю сестру своей жены: 17 лет дали казахстанцу
11:38, 19 августа 2025
Насиловал несовершеннолетнюю сестру своей жены: 17 лет дали казахстанцу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: