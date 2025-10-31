В Алматы усиливают контроль за ценами на социально значимые продукты

В рамках исполнения поручения президента Касым-Жомарта Токаева по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и поддержке отечественных производителей аким Алматы Дархан Сатыбалды провел рабочий объезд предприятий пищевой промышленности.

В ходе поездки глава города посетил хлебобараночный комбинат "Аксай", хлебобулочный комбинат "Алматы нан" и компанию "Масло-Дел".

На площадке хлебобараночного комбината "Аксай" аким ознакомился с производственными линиями и логистикой поставок. Предприятие ежегодно производит около 48,7 тыс. тонн продукции, обеспечивая до 50% потребности населения города в социальном хлебе. Здесь трудятся свыше 1200 сотрудников.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Хлебобулочный комбинат "Алматы нан" выпускает до 100 тонн хлебобулочных изделий в сутки, из которых около 30 тонн приходится на социальный хлеб. В компании занято 166 сотрудников, средняя заработная плата составляет 300 тыс. тенге. Совокупно оба предприятия обеспечивают основную часть потребности алматинцев в хлебобулочной продукции, включая социальный хлеб.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Завершился объезд в компании "Масло-Дел" – один из крупнейших производителей масложировой и молочной продукции в Казахстане. Предприятие объединяет пять производственных площадок и 24 филиала продаж, где работает более 3000 человек. Годовой объем выпуска продукции превышает 150 тыс. тонн, что составляет около 33% внутреннего рынка страны по отдельным категориям.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Градоначальник отметил, что город намерен продолжать системную поддержку отечественных производителей, создавая условия для модернизации и расширения производств.

"Со стороны акимата мы готовы оказывать необходимую поддержку производителям. Вместе с тем важно не допустить роста цен на социально значимые продовольственные товары, обеспечить их стабильное производство и бесперебойные поставки на внутренний рынок", – подчеркнул аким Алматы Дархан Сатыбалды.

По итогам объезда глава города поручил профильным управлениям обеспечить постоянный мониторинг отпускных и розничных цен, содействовать предприятиям в решении инфраструктурных и кадровых вопросов, а также поддерживать прозрачность ценообразования и устойчивость поставок.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Акимат Алматы продолжит оказывать поддержку отечественным предприятиям, уделяя особое внимание контролю за ценами на социально значимые продовольственные товары и обеспечению продовольственной безопасности мегаполиса.