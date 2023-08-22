В Алматы разработали механизмы стабилизации цен на социально значимые продтовары

Акимат города подготовил проект постановления "Об утверждении Правил реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары в городе Алматы", сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается, что для обеспечения эффективного и своевременного применения механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары аким города Алматы образует специальную комиссию и утверждает ее состав.

Председателем комиссии назначается заместитель акима города, членами комиссии являются сотрудники Управления предпринимательства и инвестиций города Алматы (рабочий орган), а также представители объединений субъектов частного предпринимательства и общественных организаций. Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе.

К компетенции комиссии относятся:

принятие решения о реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары на территории города Алматы;

определение перечня продовольственных товаров, закупаемых в региональный стабилизационный фонд продовольственных товаров и предельной торговой надбавки по ним в целях реализации механизма по формированию и использованию стабилизационных фондов продовольственных товаров;

определение субъекта предпринимательства и основные условия для выдачи займа (процентная ставка, объем продукции, торговую надбавку и залоговое обеспечение);

рассмотрение предложений АО "СПК "Алматы" по определению предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары.

Для реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары Управление предпринимательства осуществляет закуп услуг у АО "СПК "Алматы", реализующего механизмы стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, за исключением мер по установлению предельных цен на социально значимые продовольственные товары, путем заключения договора кредитования по реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.

До истечения срока действия договора кредитования по реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары на трехлетний период рабочий орган заключает с АО "СПК "Алматы" дополнительное соглашение с указанием обязательств о переходящих активах стабилизационного фонда в натуральном и денежном выражении.

Управление представляет в министерства сельского хозяйства и торговли и интеграции РК:

ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, информацию о ходе реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары;

информацию о приобретаемых объемах овощной продукции с указанием суммы предварительной оплаты, графика поставок с указанием точек сбыта и торговых объектов за месяц до финансирования сельхозтоваропроизводителей в рамках форвардных договоров овощной продукции;

информацию о приобретенных объемах овощной продукции, графиках поставок с указанием точек сбыта и торговых объектов в течение 10 рабочих дней после окончательного финансирования сельхоз товаропроизводителей в рамках форвардных договоров.

Порядок реализации механизмов по стабилизации цен на социально значимые продтовары

Для этого Управление предпринимательства и инвестиций реализует следующие механизмы:

деятельность стабилизационных фондов;

предоставление займа субъектам предпринимательства.

Предусматривается, что источником финансирования реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары являются денежные средства, выделяемые управлением, в том числе выделенные ранее на формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров.

В рамках формирования регионального стабилизационного фонда продовольственных товаров финансирование сельхоз товаропроизводителей для производства овощной продукции, а также перерабатывающих предприятий для производства крупы гречневой (ядрицы), риса шлифованного (круглозерного), масла подсолнечного, муки пшеничной первого сорта и сахара белого – сахара песка осуществляется с применением форварда с установлением фиксированной цены.

Финансирование указанных продуктов осуществляется на условиях предварительной оплаты в размере не более 70% от общей суммы форвардного договора и окончательного расчета после поставки продукции.

Объем овощной продукции, приобретаемой в рамках форвардных договоров, формируется до 50% от трехмесячной потребности населения города Алматы (при необходимости) на основе регионального спроса в соответствии с решением комиссии.

Согласно документу, АО "СПК "Алматы" осуществляет финансирование сельхоз товаропроизводителей в рамках форвардных договоров с 2024 года и последующие годы финансирование сельхозтоваропроизводителей для производства овощной продукции осуществляется в следующие сроки:

до 1 августа текущего финансового года для обеспечения населения овощной продукцией в весенне-летний период следующего года.

до 1 сентября текущего финансового года для обеспечения населения овощной продукцией в зимне-весенний период следующего года;

АО "СПК "Алматы" осуществляет хранение овощной продукции до начала реализации у сельхозтоваропроизводителей или на других складах. Расчет затрат на хранение производится на основе данных управления предпринимательства о средней стоимости хранения в регионе в аналогичных типах хранения.

Предусматривается, что поставка овощной продукции осуществляется на основании графика, формируемого АО "СПК "Алматы" совместно с управлением в период межсезонья (зимне-весенний период: февраль, март, апрель; весенне-летний период: май, июнь, июль), либо в другие периоды в случае необходимости оказания регулирующего воздействия на внутренний рынок.

АО "СПК "Алматы" совместно с рабочим органом осуществляют мониторинг деятельности сельхоз товаропроизводителей с выездом на поле (при необходимости), на всех этапах цикла производства овощной продукции с момента заключения форвардного договора.

Комиссия вносит акиму города Алматы рекомендации об утверждении перечня закупаемых продовольственных товаров и предельной торговой надбавки по ним.

Рабочий орган на основании рекомендации комиссии утверждает перечень закупаемых продовольственных товаров и предельную торговую надбавку.

Также говорится, что при формировании Стабфонда города приобретение социально значимых продовольственных товаров осуществляется непосредственно у производителей, в том числе путем заключения форвардных договоров и офтейк-контрактов. В случае, если производителем напрямую не осуществляется реализация продукции, приобретение социально значимых продовольственных товаров осуществляется у оптовых поставщиков (дистрибьютеров), специализирующихся на реализации продовольственных товаров.

Согласно правилам АО "СПК "Алматы" на основе статистических данных и других источников проводит постоянный анализ внутреннего рынка продовольственных товаров региона и рынков продукции агропромышленного комплекса (объемы производства и обеспеченность продовольственными товарами, их товародвижение, наличие запасов, цен), определяет объемы продовольственных товаров, необходимых для закупа в Стабфонд и осуществляет закупочные интервенции по решению комиссии.

При этом решение АО "СПК "Алматы" о закупочных интервенциях принимается в целях обеспечения эффективного и своевременного применения механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.

Порядок предоставления займа субъектам предпринимательства

Предуматривается, что Управление предпринимательства и инвестиций для стабилизации цен на социально значимые продтовары через АО "СПК "Алматы" предоставляет займ субъектам предпринимательства в соответствии с перечнем продовольственных товаров, определяемым комиссией на основе регионального баланса спроса и предложения (объемы производства и обеспеченность продовольственными товарами, их товародвижение, наличие запасов) сведений о посевных площадях, прогнозном урожае, сложившихся ценах за прошедший календарный год, и т.д.

При предоставлении займа субъектам предпринимательства 70% бюджетных средств направляются на финансирование сельхоз товаропроизводителей и перерабатывающих предприятий.



При этом предусматривается, что при отсутствии заявок от сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий для исполнения требований части первой настоящего пункта, займ предоставляется субъектам предпринимательства, осуществляющим реализацию продовольственных товаров.

Стабилизация цен обеспечивается путем установления АО "СПК "Алматы" фиксированных сниженных розничных/оптовых цен на социально значимые продовольственные товары.

Требования к субъектам предпринимательства:



субъекты предпринимательства должны иметь в собственности либо на правах аренды, производственную или торгово-логистическую инфраструктуру, состоящую из складских сооружений и других помещений со специальным оборудованием, предназначенным для надлежащего производства и хранению продовольственных товаров, а также выполнения закупочных и иных операций продовольственных товаров и позволяющую обеспечить комплекс мер, направленных на сдерживание цен на социально значимые продовольственные товары;

субъекты предпринимательства на момент рассмотрения заявки не должны находиться на стадии банкротства или ликвидации;

субъекты предпринимательства на момент рассмотрения заявки не должны находиться в списке недобросовестных поставщиков.

После определения комиссией субъекта предпринимательства АО "СПК "Алматы" предоставляет займ.

В свою очередь субъект предпринимательства предоставляет обеспечение исполнения обязательств по возврату займа АО "СПК "Алматы".

Обеспечение исполнения обязательств предоставляется в виде: залога, банковской гарантии, договора страхования, гарантии/поручительства третьих лиц. Обеспечение исполнения обязательств оформляется в письменной форме, предусмотренной законодательством.



Условия предоставления займа устанавливаются договором займа, заключаемого между АО "СПК "Алматы" и субъектом предпринимательства.

Займ не предоставляется на рефинансирование просроченной задолженности.

При этом займ предоставляется только в национальной валюте.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 5 сентября.

В настоящее время в перечень социально значимых продтоваров входят 19 наименований: мука, хлеб, рожки, яйца, гречка, рис, сахар, подсолнечное и сливочное масло, некоторые виды мяса (говядина, курица), молочные изделия (молоко, кефир, творог), овощи (картофель, морковь, лук, капуста) и соль.