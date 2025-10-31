Закон и порядок: в Шымкенте полиция представила детям мультфильм о законе

В Центральном парке Шымкента состоялась премьера анимационного фильма "BalaZan – с детства по пути закона", созданного по инициативе городского департамента полиции при поддержке акимата города.

Первый эпизод мультфильма был показан под открытым небом на большом LED-экране, и мероприятие собрало более 500 детей.

Проект направлен на формирование правовой культуры подрастающего поколения, профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и продвижение идеологии "Закон и Порядок". Мультфильм призван в увлекательной и понятной форме донести до детей важность закона, справедливости и общественного порядка.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Главный герой анимационного фильма – Барс, символизирующий независимость и силу Казахстана. Он учит детей таким ценностям, как честность, уважение и соблюдение правил.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

В рамках премьеры для детей были организованы различные интерактивные и познавательные мероприятия. Участники приняли участие в викторине по правилам дорожного движения, познакомились с работой кинологов, криминалистов и спецподразделений полиции. Также была представлена фотовыставка, посвященная полицейской службе.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Праздничную атмосферу дополнили выступления артистов кукольного театра, цирка Шымкента, а также сценические постановки юных инспекторов дорожного движения. В завершение мероприятия для детей и родителей состоялась концертная программа, после которой участники запустили в небо разноцветные шары – символ добрых пожеланий и мира.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

По словам авторов проекта, "BalaZan" – это не просто мультфильм, а воспитательная инициатива, которая помогает детям понять ценность закона, справедливости, ответственности и стремления приносить пользу обществу.