Закон и порядок: в Шымкенте полиция представила детям мультфильм о законе
Первый эпизод мультфильма был показан под открытым небом на большом LED-экране, и мероприятие собрало более 500 детей.
Проект направлен на формирование правовой культуры подрастающего поколения, профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и продвижение идеологии "Закон и Порядок". Мультфильм призван в увлекательной и понятной форме донести до детей важность закона, справедливости и общественного порядка.
Фото: пресс-служба акимата Шымкента
Главный герой анимационного фильма – Барс, символизирующий независимость и силу Казахстана. Он учит детей таким ценностям, как честность, уважение и соблюдение правил.
В рамках премьеры для детей были организованы различные интерактивные и познавательные мероприятия. Участники приняли участие в викторине по правилам дорожного движения, познакомились с работой кинологов, криминалистов и спецподразделений полиции. Также была представлена фотовыставка, посвященная полицейской службе.
Праздничную атмосферу дополнили выступления артистов кукольного театра, цирка Шымкента, а также сценические постановки юных инспекторов дорожного движения. В завершение мероприятия для детей и родителей состоялась концертная программа, после которой участники запустили в небо разноцветные шары – символ добрых пожеланий и мира.
По словам авторов проекта, "BalaZan" – это не просто мультфильм, а воспитательная инициатива, которая помогает детям понять ценность закона, справедливости, ответственности и стремления приносить пользу обществу.