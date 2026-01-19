#Казахстан в сравнении
Общество

Громкие выстрелы в Шымкенте: полиция объяснила, что происходит

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 11:48 Фото: Zakon.kz
Пресс-служба Департамента полиции (ДП) Шымкента выступила с предупреждением к жителям города, сообщает Zakon.kz.

Известно, что 19 января 2026 года ДП планирует проведение учения на территории района Енбекши (Индустриальная зона).

"Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств правоохранительных органов", – уточнили в ведомстве.

Особо стоит подчеркнуть, что во время учения будут использованы выстрелы из автоматического оружия холостыми патронами, в связи с чем могут быть слышны характерные звуки.

"Призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать меры безопасности и не допускать распространения ложных сведений среди населения".Пресс-служба ДП Шымкента

Ранее в Казнете распространяли угрожающее уведомление о якобы готовящихся террористических актах в ряде школ Алматы. В пресс-службе городского Департамента полиции (ДП) выступили с заявлением по этому поводу. Согласно данным ведомства, данная информация не соответствует действительности и является фейковой.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
