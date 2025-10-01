"Закон и Порядок": уникальная фотовыставка прошла в Шымкенте

В торгово-развлекательном комплексе Shymkent Plaza состоялась фотовыставка "Закон и Порядок", посвященная будням сотрудников полиции и их самоотверженной службе на благо общества.

На выставке были представлены яркие и эмоциональные фотоснимки, запечатлевшие настоящую жизнь стражей порядка от повседневного патрулирования улиц до моментов, требующих максимальной собранности, мужества и профессионализма.

Каждый кадр является живым документом, рассказывающим о нелегкой, но благородной работе полицейских.

Фото: акимат Шымкента

Особую атмосферу мероприятию придало выступление оркестра Нацгвардии. Музыкальное сопровождение стало настоящим украшением программы, придав высокую эмоциональность и патриотический настрой.

Сотни человек, включая взрослых и детей, посетили фотовыставку. Среди гостей были и учащиеся специализированных классов "Жас сақшы", для которых это стало наглядным и вдохновляющим примером ответственности и служения обществу. Молодежь с интересом знакомилась с фотоэкспозицией, задавала вопросы и делилась своими впечатлениями.

Фото: акимат Шымкента

"Эта выставка стала отличной возможностью увидеть работу полиции изнутри, понять, через что проходят сотрудники, охраняя наш покой. Здесь показаны решимость, честность, преданность делу. Каждый посетитель, независимо от возраста, находит здесь что-то важное: кто-то – пример для подражания, кто-то – повод для уважения, а кто-то – источник вдохновения", – поделился один из посетителей.

Организаторы подчеркивают, что цель выставки – укрепление доверия населения к правоохранительным органам, а также формирование положительного имиджа полицейского как защитника закона и порядка.