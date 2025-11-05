"Газ по талонам": водители Костаная стоят часами в очереди и переходят на бензин

"Газ по талонам" – такими объявлениями встречают костанайских автолюбителей заправки. И, если еще неделю назад его можно было купить, то сегодня он продается по талонам, и то не везде. На заправках выстраиваются огромные очереди, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам автомобилистов, причину отсутствия газа на заправках не объясняют. Говорят, что ждут поставок. В различных группах WhatsApp автолюбители делятся своими догадками и версиями о причинах сложившейся ситуации.

"Перебои с газом наблюдаются в городе уже почти месяц. Топливо завозят раз в неделю. На заправках очереди. Приходится стоять по 2-3 часа. Сегодня объездил заправки, – газа нет нигде. Пришлось заправляться бензином. А разница существенная: газ стоит 112 тенге, а бензин АИ-92 от 235 до 239 тенге за литр, АИ-95 – от 284 до 291 тенге, в зависимости от заправки", – рассказал житель города Михаил Попондопуло.

Корреспондент Zakon.kz связывался с управлением ЖКХ и энергетики Костанайской области еще вчера, 4 ноября 2025 года, но в приемной ответили, что руководитель ведомства занят, и попросили оставить контакты. Ситуацию с газом на автозаправках в ведомстве прокомментировали только сегодня, 5 ноября, после массового обращения журналистов.

По информации управления, Костанайскую область снабжают газом два завода. С конца августа и весь сентябрь 2025 года оба предприятия находились на ремонте.

"Сентябрьские и половину октябрьских объемов газа НПЗ нам недопоставили. Октябрьский объем в ноябре нам перекроют. А сентябрьский – Минэнергетики обещают перераспределить на ноябрь-декабрь. Кроме того, что костанайцы не могут заправить автомобили, у нас есть районы, где население использует газ в баллонах", – пояснил заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Костанайской области Арман Бисембаев.

По словам спикера, в курсе ситуации и Министерство энергетики. Проблема с нехваткой газа наблюдается не только в Костанайской, но и в Атырауской, Мангистауской области и в ЗКО.

"Чтобы не допустить отсутствия газа вообще, Минэнергетики делало все возможное, даже один месяц костанайские поставщики получали газ с Павлодарского НПЗ. На сегодняшний день в нашу область прибыло 10 вагонов с 360 тоннами топлива. Отгрузки идут по железной дороге, но из-за проблем с логистикой по 3-4 дня, а бывает, даже и неделю, вагоны стоят у нас на железнодорожных тупиках. Тут со всех сторон идут затруднения", – добавил Бисембаев.

По его словам, проблемные вопросы прорабатывают и с Минтрансом. В южных районах области ситуация стабильнее, потому что поставщики вывозят газ своими автомобилями напрямую с заводов, и серьезных задержек там нет.

"Мы этот вопрос держим на особом контроле. Ежедневно проверяем каждого поставщика, выясняем, у кого какая ситуация, где и какой объем отгрузили", – подчеркнул Арман Бисембаев.

Согласно актуальным данным управления энергетики, в наличии по области на 5 ноября 2025 года имеется 90 тонн, отпуск населению производится только по талонам.

Ранее, 8 сентября 2025 года глава "Казахгаза" Алибек Жамауов рассказал о планах перевести транспорт в Казахстане на альтернативное топливо в виде компримированного (сжатого) природного газа. Он сообщил, что для этого разработана специальная программа.