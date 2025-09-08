Автомобили могут перевести на новый вид топлива в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Глава "Казахгаза" Алибек Жамауов в кулуарах правительства 8 сентября 2025 года рассказал о планах перевести транспорт в Казахстане на компримированный газ, передает корреспондент Zakon.kz.

Алибек Жамауов сообщил, что разработана программа по переводу автомобилей на альтернативное топливо в виде компримированного (сжатого) природного газа. "Мы работаем над этим. Это плавный переход автолюбителей на альтернативное топливо – метан. У нас сейчас все автобусы пассажирские перешли на метан. Газа хватит, метана у нас много. И постепенно с общественного транспорта будем переходить на легкий транспорт", – заверил он. 29 января 2025 года экс-министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что не видит смысла переводить авто на газ из-за роста цен на бензин.

