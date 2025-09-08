#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
Общество

Автомобили могут перевести на новый вид топлива в Казахстане

АГЗС, сжиженный газ, машины на газу, пропан, природный газ, газозаправочная станция, автомобильная газозаправочная станция, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 14:36 Фото: Zakon.kz
Глава "Казахгаза" Алибек Жамауов в кулуарах правительства 8 сентября 2025 года рассказал о планах перевести транспорт в Казахстане на компримированный газ, передает корреспондент Zakon.kz.

Алибек Жамауов сообщил, что разработана программа по переводу автомобилей на альтернативное топливо в виде компримированного (сжатого) природного газа.

"Мы работаем над этим. Это плавный переход автолюбителей на альтернативное топливо – метан. У нас сейчас все автобусы пассажирские перешли на метан. Газа хватит, метана у нас много. И постепенно с общественного транспорта будем переходить на легкий транспорт", – заверил он.

29 января 2025 года экс-министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что не видит смысла переводить авто на газ из-за роста цен на бензин.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
