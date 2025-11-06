О роли проекта президента "Комфортная школа" для развития регионов высказался спикер Сената

Один из ключевых приоритетов развития регионов – создание комфортных условий для обучения и равного доступа к качественному образованию независимо от места проживания.

В своей статье "Логика реформ: Сильные регионы – сильная нация", посвященной ходу реализации реформ президента страны Касым-Жомарта Токаева, Маулен Ашимбаев напомнил, что школа должна стать пространством равных возможностей, где стираются границы между городом и селом.

"В рамках Национального проекта "Комфортная школа" в период 2024-2025 годов было запланировано строительство 217 школ на 460 тысяч ученических мест, и больше 40% из них – в сельской местности. Большая часть из них уже построена, еще 41 школа на стадии завершения. Это не просто здания – это новые точки роста, где дети получают возможность учиться в условиях, отвечающих современным требованиям… Речь идет не только о возведении стен, подведении коммуникаций или благоустройстве школьной территории. Главный акцент на содержательной стороне: доступ к высокоскоростному интернету, современные учебные кабинеты, новые образовательные технологии. Все это позволит сельским детям учиться в условиях, не уступающих по качеству обучению в лицеях крупных городов", – отметил спикер Сената.

Наряду с этим автор статьи акцентирует внимание на диспропорциях в уровне жизни в аулах, которые остро нуждаются в поддержке и развитии. Как считает спикер Сената, предпринимаемые в этом направлении шаги главы государства способствуют повышению благосостояния жителей аулов, и, прежде всего, сохранению национальной самобытности.

"Развитие аула, решение его проблем – это не просто вопрос повышения эффективности аграрного сектора, это вопрос сохранения культурного кода казахского народа. Благодаря системным реформам мы поднимем колыбель нации и сделаем аул местом, комфортным для жизни и реализации самых дерзких амбиций… В этом контексте меры главы государства по развитию села и сельских территорий имеют не только экономическую или социальную направленность – их внутренняя логика в конечном счете работает на сохранение и укрепление нашей национальной идентичности – ключевой компоненты, делающей государство государством", – написал Маулен Ашимбаев.