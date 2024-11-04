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Первую комфортную школу торжественно открыли в Костанайской области

Первую Комфортную школу торжественно открыли в Костанайской области, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 16:49 Фото: пресс-служба акимата Костанайской области
Это первая комфортная школа с государственным языком обучения на 900 мест в Костанайской области. В Заречной общеобразовательной школе №1, на строительство которой было направлено 5 млрд тенге, созданы комфортные и безопасные условия для качественного образовательного процесса.

Для этих целей при строительстве комфортной школы в селе Заречное был применен единый стандарт, по материально-техническому оснащению не уступающий лучшим учреждениям образования области – "Назарбаев интеллектуальная школа" и лицей-интернат "Білім инновация".

Школа построена по национальному проекту в современном формате, это трехэтажное здание с новейшим материально-техническим оборудованием.

Предусмотрены блоки для обучения начального, среднего и старшего звена, три спортзала, отдельные для каждого звена.

"В школе более 100 учебных кабинетов. Полностью оборудованы предметные кабинеты по физике, химии, биологии с учебными лабораториями, кабинеты робототехники и компьютерные классы, STEM-лаборатории. Учебные кабинеты оснащены интерактивными досками, кабинеты иностранных языков – лингафонами", – отметил во время торжественной части заместитель акима Костанайской области Ринат Мұхаметқали.
Первую Комфортную школу торжественно открыли в Костанайской области, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 16:49

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Для всестороннего развития школьников оборудованы новые мастерские, где дети смогут получить множество полезных навыков.

открытие школа, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 16:49

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Универсальный актовый зал может трансформироваться в конференц-зал или арт-студию. Библиотека с читальным залом, удобные коворкинг-зоны для школьников и педагогов, обеспечение высокоскоростным интернетом – все это создает комфортабельные условия в учебном пространстве для получения качественных знаний и развития талантов и способностей детей.

Территория школьного двора благоустроена как для тихих игр, так и для активных и подвижных.

Школа адаптирована для детей с особыми образовательными потребностями, создана безопасная образовательная среда, адаптация для маломобильной группы граждан: пандусы, поручни, системы оповещения для слабовидящих, табло и указатели.

Важен и социальный эффект: в школе создано 100 постоянных рабочих мест для педагогов и технического персонала.

школьники, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 16:49

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Уже сейчас подано свыше 600 заявлений от родителей на устройство детей в школу.

"Школа очень большая, красивая и светлая. Мне она очень понравилась, здесь есть все для хорошей учебы, удобные классы, в которых есть все необходимое. Очень понравился компьютерный класс. Очень впечатлен и рад, что буду учиться в такой красивой и новой школе", – поделился один из новых учеников 7 "Ә" класса Альмансур Радзявичюс.
школьники, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 16:49

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Стоит отметить, что в рамках национального проекта "Комфортная школа" в области строится шесть школ на 4500 мест: в поселке Заречном, городах Аркалык и Рудный, в селе Кушмурун и две школы в активно развивающихся микрорайонах областного центра Аэропорт и Береке.

Это позволит решить проблему дефицита ученических мест, создать комфортные и современные условия для обучения, воспитания и развития подрастающего поколения.

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