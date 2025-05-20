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Пресс-релизы

Почти полмиллиона казахстанских школьников будут обучаться в комфортных школах

Школа, школы, школьный кабинет, школьные кабинеты, класс, классы, школьные занятия, уроки , фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 17:35 Фото: Zakon.kz
В Казахстане продолжается активная реализация Национального проекта "Комфортная школа", направленного на обеспечение равного доступа детей к качественному бесплатному образованию в условиях, соответствующих современным требованиям – независимо от места их проживания, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве просвещения 20 мая напомнили, что по инициативе главы государства с начала 2024-2025 учебного года в рамках проекта уже введены в эксплуатацию 254 тысячи ученических мест.

"До конца 2025 года их количество достигнет 460 тысяч, что позволит почти полумиллиону школьников обучаться в современных, безопасных и комфортных условиях", – отметили в ведомстве.

При реализации проекта особое внимание проекта уделяется функциональности и безопасности образовательной среды.

"Пространства в школах организованы с учетом возрастных особенностей учащихся: предусмотрены отдельные блоки для начальных и старших классов. Повышенные меры безопасности обеспечиваются за счет внедрения современных технических решений. Школы оборудуются с учетом потребностей детей с особыми образовательными нуждами", – рассказали в Минпросвете.

Кроме того, новые школы, построенные по модели "Комфортной школы", на 15-20% превышают типовые по площади. Это позволяет увеличить количество учебных кабинетов и зон для отдыха. Организации образования оснащаются современными кабинетами физики, химии, биологии, лабораториями, компьютерными классами, STEM-лабораториями и кабинетами робототехники. Учащимся предоставляются мобильные парты-трансформеры и индивидуальные шкафчики, на этажах установлены питьевые фонтанчики в соответствии с санитарными нормами. Для развития творческого потенциала и профессиональных навыков предусмотрены универсальные мастерские, студии и кабинеты начального профессионального обучения с полным оснащением.

Инфраструктура школ также включает столовые с двумя входами и разделенными зонами для младших и старших классов. Медицинские кабинеты состоят из нескольких помещений: кабинета врача или медицинского работника, изолятора и процедурной.

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Айсулу Омарова
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