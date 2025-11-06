Потепление ожидается в Алматы и Шымкенте, а чего ждать Астане: прогноз на 7-9 ноября

В ближайшие три дня в Алматы и Шымкент вернется тепло до +15°C, а в Астане по-прежнему ожидаются осадки и мороз до -4°C. Об этом говорится в прогнозе на 7, 8 и 9 ноября 2025 года, который предоставили в РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 7 ноября: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Поземок, гололед. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°C, днем около 0°C.

переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Поземок, гололед. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°C, днем около 0°C. 8-9 ноября: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем около 0°C. Прогноз погоды по Алматы 7 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 2 -7 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°C, днем 0+2°C.

переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 2 -7 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°C, днем 0+2°C. 8 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°C, днем +8+10°C.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°C, днем +8+10°C. 9 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью около 0°C, днем +9+11°C. Прогноз погоды по Шымкенту 7 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер восточный, юго- восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°C, днем +8+10°C.

переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер восточный, юго- восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°C, днем +8+10°C. 8 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°C, днем +11+13°C.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°C, днем +11+13°C. 9 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью около 0°C, днем +13+15°C. Материал по теме Синоптики предупредили об НМУ жителей Алматы и еще двух городов: что нужно знать Ранее синоптики сообщили хорошую новость – зимние морозы отступят, и в Казахстан вернется тепло до +15°C. Подробнее о погоде на 6, 7 и 8 ноября 2025 года можете прочитать здесь.

