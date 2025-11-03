#Народный юрист
Общество

Первый снег надвигается на Алматы и Шымкент, мороз ожидается в Астане: прогноз на 4-6 ноября

деревья, скамейки, снег, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2025 16:28 Фото: unsplash
В ближайшие три дня в Алматы и Шымкенте ожидается первый снег, в Астане – мороз. Об этом говорится в прогнозе на 4-6 ноября 2025 года, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 4 ноября: переменная облачность, временами снег, низовая метель, гололед. Ветер северный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -8-10°C.
  • 5 ноября: переменная облачность, ночью снег, туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°C, днем -7-9°C.
  • 6 ноября: переменная облачность, временами снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°C, днем 0-2°C.

Прогноз погоды по Алматы

  • 4 ноября: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью и днем +5+7°C, днем с дальнейшим понижением.
  • 5 ноября: облачно, осадки, временами сильные (дождь, снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью заморозки -3-5°C, днем +1+3°C.
  • 6 ноября: переменная облачность, в первую половину ночи снег, туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°C, днем 0+2°C.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 4 ноября: облачно, осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), туман. Ветер западный, северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +3+5°C.
  • 5 ноября: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°C, днем +3+5°C.
  • 6 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°C, днем +6+8°C.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2025 16:28
Сильные осадки и мороз: в Алматы резко испортится погода

Ранее синоптики сообщили, что на Казахстан обрушится непогода 4-6 ноября 2025 года. Подробнее – здесь.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
