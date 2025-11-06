Синоптики предупредили об НМУ жителей Алматы и еще двух городов: что нужно знать

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) сегодня ожидаются сразу в трех городах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в предупреждении, опубликованном на сайте РГП "Казгидромет":

"6 ноября 2025 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Атырау, Актобе, Алматы".

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Ранее синоптики сообщили хорошую новость – зимние морозы отступят и в Казахстан вернется тепло до +15°C. Подробнее о погоде на 6, 7 и 8 ноября 2025 года можете прочитать по ссылке.