Общество

Смешно, но не факт: как мемы маскируют манипуляции и ложные смыслы

парень и девушка смеются, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 16:57 Фото: pixabay
Центр по борьбе с дезинформацией Службы центральных коммуникаций (СЦК) при президенте посвятил свой новый выпуск тому, как безобидная картинка может превратиться в средство манипуляции сознанием, сообщает Zakon.kz.

Как указано в выпуске, под видом юмора мемы формируют эмоции, закрепляют суждения и влияют на восприятие реальности. Один "удачный" мем способен изменить общественное мнение быстрее любой новости.

"Мемы – это язык, на котором общается интернет. Но именно в этой легкости часто кроется их сила и опасность. Ведь под видом юмора часто скрываются манипуляции, которые программируют общественное сознание. Мем – это больше, чем забавная картинка. Это носитель смыслов с вирусной скоростью. Один удачный мем способен в считанные часы изменить общественное восприятие целой ситуации. Он формирует оценку, задает эмоцию, закрепляет мнение без необходимости что-либо доказывать. Современная культура мемов во многом сродни древнему пропагандистскому приему – навешивание ярлыков. Только теперь вместо ярлыков глумливые картинки и подписи. В эпоху клипового мышления они работают тоньше, быстрее и эффективнее", – говорит ведущая выпуска Марина Сахарова.

По ее словам, это работает, потому что смех снижает критическое восприятие. Когда мы смеемся, мы не анализируем.

