Факты против домыслов: в Центре дезинформации привели примеры кликбейта и манипуляций
Очередной выпуск Центра по борьбе с дезинформацией, опубликованный на площадках Службы центральных коммуникаций, посвящен анализу приемов кликбейта.
В числе примеров приведена история с публикациями активистки Бахытжан Торегожиной. Ее заявления о нарушении прав заключенного не нашли подтверждения. Информацию опровергли КУИС и комиссионная проверка с участием омбудсмена, врачей и представителей Наццентра по правам человека.
Ранее, в июле текущего года суд оштрафовал Торегожину на 78 640 тенге за распространение ложной информации, отмечено в выпуске.
Эксперты Центра подчеркнули: эмоциональная подача и нагнетание драматизма нередко используются как инструмент манипуляции, что ведет к размыванию границы между фактами и интерпретациями.
В материале представлены:
- анализ распространенных способов искаженной подачи информации;
- примеры кликбейтных заголовков и их воздействия на аудиторию;
- обзор манипулятивных технологий, используемых в новостном и сетевом пространстве.
Отдельное внимание уделено феномену внимания как ресурса. В современном медиапространстве внимание аудитории превращается в товар, которым активно торгуют, используя провокационные форматы и эмоционально окрашенный контент. Понимание этих процессов позволяет более осознанно подходить к потреблению информации и снижать риски манипулятивного воздействия.
Подготовленный выпуск направлен на повышение информационной грамотности и формирование навыков критического восприятия медиаконтента.
О том, что в Казахстане появился Центр по борьбе с дезинформацией, стало известно 1 августа 2025 года.