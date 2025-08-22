Технология создания и распространения фейков: от первой идеи до массового вброса

Центр по борьбе с дезинформацией при Службе центральных коммуникаций (СЦК) представил новый аналитический выпуск, посвящённый механизмам распространения ложной информации в медиа и социальных сетях.

В СЦК 22 августа 2025 года рассказали, что в материале подробно рассматривается, как анонимный вброс постепенно превращается в массовый инфоповод: от формирования нарратива и первых публикаций в закрытых каналах до тиражирования в блогах и СМИ. Отдельное внимание уделено феномену "маскировки под общественное мнение", когда искусственно создается иллюзия массового недовольства за счет ботоферм и сетевых манипуляций.

Эксперты Центра подчеркивают: главная цель таких информационных атак – вызвать эмоциональную реакцию и подорвать доверие к государству и официальным источникам информации.

В выпуске также приведен конкретный пример – история о якобы "передаче земель иностранцам", которая иллюстрирует все этапы цепочки влияния.

Ознакомиться с полным выпуском можно на официальных ресурсах Службы центральных коммуникаций.