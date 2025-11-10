#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
526.02
607.55
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
526.02
607.55
6.5
Общество

Дархан Сатыбалды посетил новый сквер в Алматы

Новый сквер в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 09:39 Фото: акимат города Алматы
В Алматы состоялось официальное открытие нового сквера, расположенного западнее пр. Назарбаева и севернее ул. Ганди. В мероприятии принял участие аким города Дархан Сатыбалды.

Новый сквер стал частью программы по развитию общественных пространств и направлен на создание комфортной городской среды. Общая площадь объекта составляет 4,16 гектара, из которых почти три гектара занимает зеленая зона.

Фото: акимат города Алматы

В ходе строительных работ выполнен полный комплекс инженерных и благоустроительных мероприятий. На территории установлены современные системы освещения и автополива, уложено свыше 10 тыс. квадратных метров пешеходных дорожек, оборудованы зоны отдыха с 77 скамейками и 52 урнами. Проведено масштабное озеленение: высажено 425 деревьев (из них 166 хвойных и 259 лиственных пород), а также 590 кустарников – 351 хвойный и 239 лиственных.

Особенностью нового сквера стал искусственный пруд, который в зимний период будет использоваться как каток. Это позволит создать дополнительное пространство для активного отдыха и привлечь посетителей круглый год.

Фото: акимат города Алматы

По данным специалистов, при благоустройстве использованы устойчивые к климатическим условиям материалы и экологичные технологии. Новый сквер органично вписался в зеленый каркас центральной части города и стал удобным местом для прогулок и отдыха жителей.

Развитие таких общественных пространств повышает качество городской среды, способствует формированию зеленых зон и созданию условий для активного отдыха горожан.

Фото: акимат города Алматы

По информации Управления развития общественных пространств, в Алматы последовательно реализуются проекты по созданию парков, скверов и зеленых зон. В каждом районе города появляются новые площадки для прогулок и отдыха.

Фото: акимат города Алматы

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Дархан Сатыбалды проверил готовность коммунальных служб Алматы к зимнему периоду
19:47, 16 октября 2025
Дархан Сатыбалды проверил готовность коммунальных служб Алматы к зимнему периоду
Дархан Сатыбалды проголосовал на выборах
12:44, 20 ноября 2022
Дархан Сатыбалды проголосовал на выборах
Дархан Сатыбалды назначил нового руководителя в сфере общественных пространств
09:22, 16 июля 2025
Дархан Сатыбалды назначил нового руководителя в сфере общественных пространств
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: