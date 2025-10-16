Дархан Сатыбалды проверил готовность коммунальных служб Алматы к зимнему периоду

Аким Алматы Дархан Сатыбалды посетил коммунальное предприятие "Алматы Тазалық" и ознакомился с подготовкой города к предстоящему зимнему периоду.

Для повышения эффективности и оперативности уборочных работ в Алматы ведется плановое обновление парка специализированной техники. На балансе ГКП "Алматы Тазалық" состоит более 700 единиц техники и автотранспорта. В текущем году приобретено 36 ед. подвижного состава и навесного оборудования. До конца года ожидается поставка еще 294 современных машин, включая комбинированные дорожные машины, установки JetBroom и шнекороторы. Это позволит обеспечить качественное обслуживание улично-дорожной сети в зимний сезон.

Фото: акимат Алматы

Общая численность дорожных рабочих предприятия составляет 2 тыс. человек. В случае ухудшения погодных условий дополнительно будет привлечено около 3 тыс. временных сотрудников. К зиме подготовлено 605 единиц спецтехники, заготовлено 45 тыс. тонн противогололедных материалов, полностью обеспечены склады запасных частей.

Фото: акимат Алматы

В этом году в Ауэзовском районе введен в эксплуатацию первый снегоплавильный пункт, использующий тепло сточных вод. Его мощность – до 1200 кубометров снега в сутки. До конца года в Бостандыкском районе завершится строительство стационарного пункта на газовой установке Trecan-80SG-M с производительностью до 4 тыс. кубометров в сутки. После фильтрации талая вода будет направляться в городскую канализационную сеть.

Фото: акимат Алматы

"С начала работы посетил все восемь районов Алматы. Тогда каждая служба представила свою технику, персонал и обозначила проблемы. Сегодня эти вопросы решены. Город обеспечен всем необходимым, теперь многое зависит от вашей организованности, ответственности и качества работы", – отметил Дархан Сатыбалды.

Фото: акимат Алматы

Аким поручил продолжить системную работу по обновлению коммунальной техники, внедрению современных технологий уборки и открытию новых снегоплавильных пунктов. Также дано поручение обеспечить экспериментальное применение многокомпонентных противогололедных материалов, безопасных для окружающей среды.

Дархан Сатыбалды подчеркнул необходимость обеспечить полную готовность подрядных организаций к зимнему периоду, повысить качество содержания улично-дорожной сети и организовать постоянный контроль за эффективностью работы коммунальных служб.