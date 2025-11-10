В Акмолинской области открыли один из объектов по программе "Ауыл Ел бесігі"

Развитие сельской медицины в Акмолинской области получает реальное продолжение. Новый пример – открытие врачебной амбулатории в селе Максимовка Сандыктауского района. Теперь жители смогут получать лечение и консультации на месте, без поездок в районный центр.

На открытии побывал аким области Марат Ахметжанов. Он осмотрел здание, пообщался с медицинским персоналом и жителями, а также вручил сертификат на 5 млн тенге для приобретения гематологического анализатора. Этот аппарат позволит проводить анализы крови в самой амбулатории, не отправляя пациентов в районную лабораторию.

Фото: РСК Акмолинской области

"Максимовку можно назвать одним из самых образцовых в области сел. Президент подчеркивает, что разницы между городом и селом быть не должно. Здесь это видно. Новая амбулатория ориентирована не только на лечение, но и на профилактику, чтобы помогать вовремя. Здание и техника важны, но главное – специалисты с человеческим отношением, чтобы к ним приходили не только за лечением, но и с доверием и спокойствием", – отметил Марат Ахметжанов.

Фото: РСК Акмолинской области

Амбулатория полностью укомплектована. Здесь работают два врача, лаборант и социальный работник. Старший врач Айдана Тастабекова приехала в Максимовку по гранту акима района и уже третий год трудится здесь. Отработка у молодого специалиста закончилась, но покидать Максимовку она не намерена. По словам медработников, их устраивают и условия работы, и сам населенный пункт. Кроме того, для медиков в селе построены новые дома. По словам местных жителей, молодая команда врачей быстро завоевала доверие людей.

"Я человек здесь новый, но я рада, что стала участником этого события. Коллектив молодой, энергичный, внимательный. Открытие больницы – это подтверждение заботы государства о населении и современном уровне обслуживания. От имени всех хочу поблагодарить руководство страны и области. Такое село хочется называть домом. Живи, радуйся, не болей", – выступила на открытии жительница Максимовки.

Фото: РСК Акмолинской области

По словам акима и самих сельчан, отдельное признание заслуживает вклад семьи Закусиловых, благодаря которой Максимовка стала одним из наиболее развитых сел региона. Их хозяйство не только демонстрирует рекордные урожаи, но и активно участвует в благоустройстве территории, помогает в строительстве и обновлении социальных объектов. Именно эта хозяйственная и человеческая поддержка, как отмечают в регионе, создала основу для того, чтобы село развивалось не на бумаге, а на деле.