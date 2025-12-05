В Акмолинской области открылась новая врачебная амбулатория

В Акмолинской области продолжает укрепляться сеть сельской медицины, и этот процесс постепенно меняет повседневную жизнь тысяч людей.

За последние годы регион последовательно инвестирует в первичную медико-санитарную помощь: строятся новые объекты, обновляется оборудование, усиливаются кадры, а качество услуг в селах приближается к уровню областных центров. Для области, где значительная часть населения живет вдали от крупных городов, это не просто шаг вперед, а базовое условие равного доступа к здравоохранению.

Акмолинская область вошла в число регионов, где модернизация сельской медицины идет опережающими темпами. Новые учреждения появляются не точечно, а как часть системного подхода к развитию села. Каждый такой объект фактически закрывает многолетние потребности жителей и снимает нагрузку с районных больниц. Одним из таких изменений стало открытие новой врачебной амбулатории в Ерейментауском районе.

Амбулатория села Торгай стала примером того, как такая работа влияет на повседневную жизнь сельчан. Построенная в рамках программы "Ауыл – ел бесігі", она охватывает сразу шесть населенных пунктов: Торгай, Нижний Торгай, Балкты, Карагайлы, Жана-Жол и Кызылту. Это почти 1,3 тысячи жителей, которые теперь могут получать помощь в современном и оборудованном медучреждении, не тратя часы пути до районного центра.

В амбулатории работают 11 специалистов, включая восемь медицинских работников. Здесь ведут прием взрослого и детского населения, проводится вакцинация, патронаж беременных и новорожденных, профилактические осмотры, лабораторная диагностика и восстановительное лечение. По сути, жители получили доступ к полному спектру первичной помощи, который раньше был раздроблен между разными точками.

Главный врач районной больницы Марал Сулейменова подчеркивает, что для села такой объект меняет сам подход людей к медицине:

"В новом медучреждении мы обеспечиваем прием взрослых и детей, неотложную помощь, диспансеризацию, вакцинацию. Амбулатория оснащена оборудованием, которое позволяет проводить лабораторные анализы и процедуры восстановительного характера. Для жителей это значит, что помощь стала ближе, быстрее и качественнее".

На открытии социального объекта побывал лично аким Акмолинской области.

"По поручению президента медицина в сельской местности должна быть доступной и обеспечивать качественную первичную медико-санитарную помощь населению. Такие объекты открываются именно для того, чтобы улучшить условия жизни людей на селе", – отметил Марат Ахметжанов, выступая перед сельчанами.

Но силу происходящих изменений лучше всего передает голос самих жителей. Многие помнят, как амбулатория годами размещалась в старом здании, которое не выдерживало нагрузок. А после пожара, когда сгорела крыша, прием временно организовали в здании акимата. Новое помещение стало не просто обновлением инфраструктуры, а возвращением нормальных условий жизни.

"Мы очень рады открытию амбулатории. Столько лет обращались в старое холодное помещение, а после пожара и вовсе принимали в акимате. Наше село меняется: обновили клуб, школу, работает детский сад на более чем 60 детей, появилась детская площадка, высаживаются деревья. И теперь у нас есть достойная медицинская помощь", – рассказала жительница Торгая Нина Наймушина.

Ерейментауский район показывает, насколько значима такая работа. Только в этом году доступность первичной помощи улучшилась для более чем 5 тысяч жителей девяти сел района. И амбулатория в Торгае стала одним из шагов большого процесса, который идет во всей Акмолинской области.

Регион продолжает укреплять сеть сельского здравоохранения, поднимая качество услуг на новую высоту.