Общество

Коллапс на границе Казахстана и Китая: у дальнобойщиков заканчиваются продукты

затор на границе Казахстана и Китая, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 23:07 Фото: freepik
Около полутора тысяч большегрузов застряли на казахстанско-китайской границе. Больше четырех дней они стоят в пробке на трассе, ведущей к пункту пропуска "Нур жолы". Там колонна из фур растянулась на 50 км, сообщает Zakon.kz.

Дальнобойщики рассказали КТК, что они часами стоят без движения. У многих уже заканчиваются продукты, а пополнить запасы негде – до ближайшего магазина несколько километров.

В Комитете госдоходов пояснили, заторы возникли по вине китайских таможенников. По плану они должны пропускать до полутора тысяч машин в сутки, но почти неделю границу пересекает вдвое меньше. Усугубил ситуацию и ремонт на соседнем пропускном пункте.

"Для стабилизации ситуации с 13 ноября 2025 года лимит подачи транспортных средств в СЭО оптимизирован до 650 единиц в сутки. Это позволит равномерно распределить поток и обеспечить устойчивость пропускных операций. Ситуация находится на постоянном контроле Комитета государственных доходов. Ведутся активные переговоры с китайской стороной, по итогам которых достигнуто взаимопонимание – китайская сторона усиливает работу по увеличению пропускной способности". Пресс-служба Комитета государственных доходов РК

Ранее министр финансов и председатель КНБ совместным приказом от 7 ноября 2025 года утвердили Правила представления талона о прохождении государственного контроля, выдаваемого территориальными подразделениями Пограничной службы КНБ.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
