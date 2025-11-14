Выдача талона о прохождении пограничного контроля: новые правила с 2026 года

Министр финансов и председатель КНБ совместным приказом от 7 ноября 2025 года утвердили Правила представления талона о прохождении государственного контроля, выдаваемого территориальными подразделениями Пограничной службы КНБ, сообщает Zakon.kz.

Приказом утверждены

форма талона о прохождении государственного контроля, (либо копии талона о прохождении государственного контроля), выдаваемого территориальными подразделениями (структурными подразделениями) Пограничной службы КНБ;

Правила представления талона о прохождении государственного контроля, (либо копии талона о прохождении государственного контроля), выдаваемого территориальными подразделениями (структурными подразделениями) Пограничной службы КНБ.

Дата пересечения государственной границы РК определяется на основании талона о прохождении государственного контроля (либо его копии), выдаваемого территориальными подразделениями (структурными подразделениями) Пограничной службы КНБ, - говорится в документе.

При этом датой совершения облагаемого импорта является дата принятия налогоплательщиком на учет импортированных товаров, при перевозке товаров в международном автомобильном сообщении – дата пересечения государственной границы РК.

Выдача талона производится подразделением пограничного контроля при въезде на территорию пункта пропуска через государственную границу Казахстана перевозчика или лица, ответственного за товар, при перевозке товаров в международном автомобильном сообщении.

Талон заполняется в одном экземпляре перевозчиком или лицом, ответственным за товар, в автомобильных пунктах пропуска.

После заполнения талона перевозчиком или лицом, ответственным за товар, в талоне по итогам прохождения пограничного контроля проставляется штамп подразделения пограничного контроля с указанием наименования автомобильного пункта пропуска и даты пересечения автотранспортного средства государственной границы РК.

При выезде из пункта пропуска отрывная часть талона с разрешительными отметками по результатам проведения пограничного, таможенного, санитарно-карантинного, фитосанитарного контролей, государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора, а также контроля за перемещением специфических товаров контролирующими органами, возвращается в подразделение пограничного контроля.

Сведения о дате принятия на учет товаров содержатся в информационной системе органов государственных доходов.

В случае если товар принадлежит нескольким налогоплательщикам, перевозчик или лицо, ответственное за товар передает копии талонов всем налогоплательщикам.

Также говорится, что органы госдоходов обеспечивают талонами подразделения пограничного контроля в автомобильных пунктах пропуска.

Совместный приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.