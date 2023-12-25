НПП "Атамекен": Десятки фур застряли на границе Казахстана с Китаем

По информации НПП "Атамекен", десятки фур с товарами казахстанских граждан более 11 дней стоят на границе с Китаем из-за проблем с таможенным оформлением на посту Нур Жолы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба НПП "Атамекен" 25 декабря, десятки фур с товаром простаивают на границе между Казахстаном и КНР из-за отсутствия одобрения на выпуск со стороны КГД МФ РК. Некоторые грузовики досмотрели повторно, но акты досмотра так и не выдали.





"Национальная Палата Предпринимателей РК "Атамекен" выражает обеспокоенность в связи с текущей ситуацией на границе с Китаем и предпринимает шаги для защиты интересов бизнеса", – заявили в НПП "Атамекен".

Зампредседателя "Атамекен" Тимур Жаркенов направил в КГД письмо, в котором рассказал о жалобах со стороны предпринимателей-экспортеров. По словам бизнесменов, пропуск товаров через границу затягивают на неделю, а то и на две, по устным указаниям должностных лиц. Тимур Жаркенов указал, что перевозчики несут убытки из-за сложившейся ситуации. В частности, компания Jana Post оценила свои финансовые потери в 25 млн тенге за сутки.

"Такая же картина у нас складывалась в конце 2022 – начале 2023 годов, когда скопление машин на границе с Китаем составляло порядка нескольких тысяч, в связи с чем мы с коллегами были вынуждены в составе особой проверки с генеральной прокуратурой выезжать на данный пост. Работа по стабилизации ситуации на границе проводилась в течение месяца", – отметил Тимур Жаркенов.

По словам представителя НПП, проблемы на границе в период повышенного товарооборота могут быть рукотворными. В палате призвали руководство таможенных служб вмешаться в ситуацию и не допустить неформального произвола.

Ранее в декабре Китай приостановил прием груза железнодорожным транспортом из Казахстана из-за неблагоприятных погодных условий.