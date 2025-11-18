#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
524.14
607.79
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
524.14
607.79
6.46
Общество

Турксибский район Алматы укрепляет зеленый статус: более 772 тыс. деревьев и новые озелененные улицы

Более 772 тыс. деревьев и новые озелененные улицы, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 15:52 Фото: акимат города Алматы
Турксибский район продолжает оставаться одним из самых озелененных районов Алматы. Об этом сообщил на брифинге РСК аким Турксибского района Бахытжан Акжаров.

В районе насчитывается более 772,5 тыс. деревьев, 63 зеленые зоны, включая 5 парков, Рощу Баума и 15 скверов.

Фото: акимат города Алматы

В 2025 году проведены масштабные работы по озеленению:

  • высажено 1190 крупномерных деревьев и 55,6 тыс. кустарников;
  • проведена санитарная обрезка 20 000 деревьев и формовочная обрезка 4974 деревьев;
  • вырубка составила 2800 деревьев.

Фото: акимат города Алматы

Особое внимание уделялось благоустройству буферных зон улиц Майлина, Бухтарминская, Кульджинский тракт, Суюнбая и Сейфуллина, где проводилась высадка кустарников и установка систем автополива.

Фото: акимат города Алматы

Планы на 2026 год включают:

  • посадку 980 крупномерных деревьев и 32,5 тыс. кустарников;
  • санитарную обрезку 20 000 деревьев, формовочную обрезку 4974 деревьев и вырубку 2800 деревьев;
  • озеленение четырех новых улиц: Акан Серы, Хасангалиева, Шолохова, Рыскулова.

Фото: акимат города Алматы

Работы направлены на сохранение и развитие зеленого фонда района, создание комфортной и экологичной городской среды для жителей Турксибского района.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Как решаются вопросы жителей Турксибского района, озвученные на встрече с акимом Алматы
10:01, 18 октября 2024
Как решаются вопросы жителей Турксибского района, озвученные на встрече с акимом Алматы
Более 300 жителей Турксибского района Алматы подключат к центральным коммуникациям
12:28, 29 ноября 2024
Более 300 жителей Турксибского района Алматы подключат к центральным коммуникациям
Новый спорткомплекс, набережная и Аэропортовское озеро: что показали Досаеву в Турксибском районе
19:14, 07 декабря 2023
Новый спорткомплекс, набережная и Аэропортовское озеро: что показали Досаеву в Турксибском районе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: