Турксибский район Алматы укрепляет зеленый статус: более 772 тыс. деревьев и новые озелененные улицы

Турксибский район продолжает оставаться одним из самых озелененных районов Алматы. Об этом сообщил на брифинге РСК аким Турксибского района Бахытжан Акжаров.

В районе насчитывается более 772,5 тыс. деревьев, 63 зеленые зоны, включая 5 парков, Рощу Баума и 15 скверов.

Фото: акимат города Алматы

В 2025 году проведены масштабные работы по озеленению:

высажено 1190 крупномерных деревьев и 55,6 тыс. кустарников;

проведена санитарная обрезка 20 000 деревьев и формовочная обрезка 4974 деревьев;

вырубка составила 2800 деревьев.

Фото: акимат города Алматы

Особое внимание уделялось благоустройству буферных зон улиц Майлина, Бухтарминская, Кульджинский тракт, Суюнбая и Сейфуллина, где проводилась высадка кустарников и установка систем автополива.

Фото: акимат города Алматы

Планы на 2026 год включают:

посадку 980 крупномерных деревьев и 32,5 тыс. кустарников;

санитарную обрезку 20 000 деревьев, формовочную обрезку 4974 деревьев и вырубку 2800 деревьев;

озеленение четырех новых улиц: Акан Серы, Хасангалиева, Шолохова, Рыскулова.

Фото: акимат города Алматы

Работы направлены на сохранение и развитие зеленого фонда района, создание комфортной и экологичной городской среды для жителей Турксибского района.