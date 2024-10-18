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Как решаются вопросы жителей Турксибского района, озвученные на встрече с акимом Алматы

Как решаются вопросы жителей Турксибского района, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 10:01 Фото: акимат Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев провел встречу с населением Турксибского района, одного из старейших районов и промышленного центра города.

В ходе встречи глава города рассказал об экономических показателях района. По итогам 9 месяцев этого года инвестиции в основной капитал увеличились на 21%, в том числе частные – на 27%. Привлечено 150 млрд тенге инвестиций.

В районе работают более 29 тысяч субъектов, их количество выросло на 7,8%. Это позволило увеличить налоговые поступления до 164 млрд тенге, а также создать 3,5 тыс. новых постоянных рабочих мест.
Как подчеркнул аким, актуальным вопросом в районе остается обеспечение инженерной инфраструктуры. В этом году построено 43 км сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайонах Альмерек, Жас Канат и по улице Закарпатская. Продолжается строительство 115 км водопроводных и 32 км канализационных сетей по мкр. Нижняя пятилетка, которые завершатся в этом году.

Как решаются вопросы жителей Турксибского района, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 10:01

Фото: акимат Алматы

Кроме того, в мкр. Кайрат начнется строительство второй очереди 37,2 км сетей водоснабжения и водоотведения и в мкр. Шуакты будет построена канализационная насосная станция по ул. Волочаевская.
Таким образом, данные проекты позволят обеспечить качественной питьевой водой и канализацией более 21 тыс. жителей Турксибского района.

Электрические сети района также приводятся в порядок. В этом году построена подстанция "Туздыбастау", в микрорайонах Альмерек, Нуршашкан и Кайрат модернизируются 110 км линий электроснабжения. Завершение работ запланировано до конца 2024 года.

Продолжается работа по развитию дорожной и транспортной инфраструктуры. На сегодня в рамках среднего ремонта из 41,7 км отремонтировано 30 км на 18 улицах. Строятся 13 новых дорог по 13 новым улицам в микрорайонах "Альмерек" и "Кайрат". На сегодня завершены 5,3 км по 5 улицам.

Как решаются вопросы жителей Турксибского района, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 10:01

Фото: акимат Алматы

В этом году обновлены 195 автобусов, до конца текущего года будут запущены еще 5 новых пригородных автобусов.

Вопросы социальной инфраструктуры района также занимают особое место в развитии города. Завершается реконструкция с сейсмоусилением и пристройкой на 300 мест к школе-гимназии №59. Началось строительство пристройки на 450 мест к школе №195 со сроком завершения в январе 2025 года. В рамках Национального проекта "Комфортная школа" строятся 4 новые школы на 6 100 мест, которые завершатся до августа 2025 года.

Как решаются вопросы жителей Турксибского района, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 10:01

Фото: акимат Алматы

Для обеспечения медицинского обслуживания построена семейно-врачебная амбулатория мощностью более 100 человек в смену и запущена подстанция скорой медицинской помощи №13 по ул. Наманганская.
В целях создания комфортной городской среды в 2025 году начнется реализация четырех крупных проектов. Это благоустройство рощи Баума с установкой эко-дорожек для скандинавской ходьбы, пешеходно-прогулочной зоны вдоль реки "Малая Алматинка", Большого Алматинского Канала с обустройством рекреационных и пляжных зон и механическая очистка двух прудов вдоль ул. Хмельницкого.

В рамках программы "Бюджет народного участия" реализуются 52 проекта. На эти цели по поручению акима Алматы финансирование увеличено до 2 млрд тенге.

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