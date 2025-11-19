Школьников начали переводить на удаленку в регионах Казахстана

В Восточно-Казахстанской области, области Абай и Таразе учеников некоторых школ отправили учиться онлайн, сообщает Zakon.kz.

Причина – эпидемиологическая ситуация.

Так, по информации акимата города Тараза, с учетом доли детей, заболевших острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), в общеобразовательных школах на основании постановлений городского управления санитарно-эпидемиологического контроля от 18 ноября 2025 года с целью предотвращения распространения ОРВИ в школах № 2, 10, 11, 18, 19, 26, 35, 52, 64 учебный процесс с 19 по 25 ноября организован в онлайн-формате (дистанционное обучение).

В Управлении образования Восточно-Казахстанской области сообщили, что 3015 школьников из 169 классов в 23 общеобразовательных школах региона временно переводят на дистанционный формат обучения, пишет Устинка LIVE.

Дистанционное обучение организовали в:

18 школах Усть-Каменогорска;

трех школах Курчумского района;

двух школах Уланского района.

Временный переход на онлайн-формат сделали в тех классах, где более 30% учеников отсутствуют по болезни, подтвержденной медицинскими справками.

И в области Абай на дистанционное обучение перевели отдельные классы. С начала учебного года здесь зарегистрировано свыше 5,5 тысячи случаев ОРВИ среди школьников и 25 случаев гриппа. На удаленку переводят классы, где доля заболевших достигает 20-30%.

19 ноября 2025 года министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что с начала текущего эпидемиологического сезона в стране зарегистрировано 1 461 819 случаев ОРВИ, среди детей до 14 лет – 963 847 случаев.