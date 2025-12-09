Школьников перевели на "удаленку" в Астане
В Астане некоторых школьников перевели на дистанционный формат обучения в предстоящую среду, сообщает Zakon.kz.
Причина – непогода.
"В связи с ухудшением погодных условий 10 декабря 2025 года учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – сообщили в Управлении образования Астаны сегодня, 9 декабря.
Ранее синоптики сообщили, что с 10 по 12 декабря 2025 года на Астану обрушатся морозы, которые достигнут -26°C.
