Школьников перевели на "удаленку" в Астане

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

В Астане некоторых школьников перевели на дистанционный формат обучения в предстоящую среду, сообщает Zakon.kz.

Причина – непогода. "В связи с ухудшением погодных условий 10 декабря 2025 года учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – сообщили в Управлении образования Астаны сегодня, 9 декабря. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Астана қаласының Білім басқармасы (@bilimastana) Ранее синоптики сообщили, что с 10 по 12 декабря 2025 года на Астану обрушатся морозы, которые достигнут -26°C.

