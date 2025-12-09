#Казахстан в сравнении
Общество

Школьников перевели на "удаленку" в Астане

Астана, Астана зимой, виды города Астаны, зима в Астане, зимой в Астане, зимняя Астана, заморозки в Астане, мороз в Астане, снег в Астане, похолодание в Астане, снегопад в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 19:16 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Астане некоторых школьников перевели на дистанционный формат обучения в предстоящую среду, сообщает Zakon.kz.

Причина – непогода.

"В связи с ухудшением погодных условий 10 декабря 2025 года учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – сообщили в Управлении образования Астаны сегодня, 9 декабря.

Ранее синоптики сообщили, что с 10 по 12 декабря 2025 года на Астану обрушатся морозы, которые достигнут -26°C.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
