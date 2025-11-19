#АЭС в Казахстане
Общество

Более 580 казахстанцев заболели "гонконгским гриппом"

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, анализы, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 09:39 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 19 ноября 2025 года на заседании правительства рассказала об эпидемиологической ситуации в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее данным, ежегодно в республике регистрируется 3-4 млн случаев ОРВИ и до 2 тыс. случаев гриппа.

"С начала текущего эпидемиологического сезона в стране зарегистрировано 1 461 819 случаев ОРВИ в сравнении с аналогичным периодом прошлого эпидемического сезона 2024-2025 гг. отмечается снижение на 20%. Среди детей до 14 лет зарегистрировано 963 847 случаев. За последнюю неделю в республике зарегистрировано 183 074 случая ОРВИ, в сравнении с неделей прошлого эпидемического сезона 2024-2025 гг. заболеваемость увеличена на 16%", – сказала Альназарова.

Также она озвучила ситуацию с так называемым "гонконгским гриппом".

"С начала эпидемического сезона зарегистрировано 590 случаев лабораторно подтвержденного гриппа, из них тип А (H3N2) – 587 случаев, типа А (H1N1) – три случая. Циркуляция гриппа в текущем году была установлена на 41 неделе, то есть в первой половине октября, что немного раньше прошлого эпидсезона. Новых типов гриппа, ранее не циркулировавших на территории Казахстана, не установлено", – добавила министр.

Ранее мы писали об ухудшении эпидемиологической ситуации в Астане.

Азамат Сыздыкбаев
