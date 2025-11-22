#АЭС в Казахстане
Общество

Элитные машины и 27 млн тенге наличными изъяли у бизнесменов в Павлодарской области

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2025 07:25 Фото: Zakon.kz
Трое подозреваемых взяты под стражу за организацию и участие в преступном бизнесе. У них изъята крупная сумма денег и арестованы элитные автомобили, сообщает Zakon.kz.

В Павлодарской области разоблачили преступную схему по подмене запчастей для железнодорожного транспорта. Предприимчивые бизнесмены поставили дело на поток. Старые запчасти выдавали за новые и пристраивали в известную угледобывающую компанию, передает "КТК".

"Преступный бизнес наладили несколько руководителей крупных предприятий – поставщиков угледобывающей компании "Богатырь комир". В деле был и ее сотрудник, который как раз отвечал за прием товара", – говорится в репортаже.

Незаконный бизнес процветал два года. Ущерб составил 123 млн тенге. Трое подозреваемых взяты под стражу. У них изъято 27 млн тенге наличными и с санкции суда арестованы элитные автомобили, включая Cadillac Escalade, Range Rover, Toyota Land Cruiser 250.

Ранее по пять лет тюрьмы получили ветеринары Туркестанской области.

