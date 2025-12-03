#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
508.2
589.82
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
508.2
589.82
6.54
Общество

Казахстанка избавилась от долга по кредитам на 9 млн тенге перед банками через суд

Безработица, банкрот, банкротство, должник, неплатежеспособный, неплатежеспособность, задолженность, безработный, попрошайничество, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 17:08 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Жительница Жамбылской области задолжала банкам крупные суммы и решила пойти на крайнюю меру – процедуру судебного банкротства, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Жуалынского районного суда 3 декабря 2025 года рассказали, что заявительница не имела постоянного дохода, не было денег для покрытия даже базовых потребностей по еде и одежде.

"Средств и доходов для выполнения обязательств перед тремя банками не имелось, в связи с трудным материальным положением не смогла долгое время трудоустроиться, не имеет движимого и недвижимого имущества. Также было выяснено, что общая сумма задолженности заявителя перед кредиторами на сегодняшний день насчитывала сумму свыше 9 млн тенге, что превышает 1600 МРП, и не оплачивала долг свыше 12 месяцев в связи с отсутствием средств для погашения кредитов", – сообщили в суде.

Представители двух банков-кредиторов, а также представитель Управления государственных доходов просили отказать в удовлетворении заявления.

"Суд достоверно установил, что заявитель неоднократно пыталась урегулировать ситуацию, но усилия были безрезультатны. Изучив материалы дела, а также заключение финансового управляющего, суд пришел к выводу, что заявление гражданки С. соответствует требованиям закона. Решением суда заявление было удовлетворено, суд применил процедуру судебного банкротства. Гражданка С. обязалась передать финансовому управляющему правоустанавливающие документы и перевести деньги с банковских счетов на счет финансового управляющего", – рассказали в суде.

Там указали, что с женщины сняты все ограничения, также ей запрещены денежные или имущественные обязательства и выезд за границу.

Решение суда вступило в законную силу.

В аналогичной ситуации была многодетная жительница Тараза. Она задолжала пяти банкам по потребительским кредитам более 6 млн тенге, но не применила банкротство, а добилась через суд процедуры восстановления платежеспособности.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Платеж 500 тыс. при зарплате 170 тыс. тенге: учитель с долгами по кредитам на 14 млн победила банки
17:53, 17 октября 2025
Платеж 500 тыс. при зарплате 170 тыс. тенге: учитель с долгами по кредитам на 14 млн победила банки
Многодетная мать с долгами по кредитам в 6 млн тенге победила банки
10:46, 24 июля 2025
Многодетная мать с долгами по кредитам в 6 млн тенге победила банки
"Жених из Англии" выманил у казахстанки более 2 млн тенге
19:35, 06 февраля 2023
"Жених из Англии" выманил у казахстанки более 2 млн тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: