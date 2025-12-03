Казахстанка избавилась от долга по кредитам на 9 млн тенге перед банками через суд

Жительница Жамбылской области задолжала банкам крупные суммы и решила пойти на крайнюю меру – процедуру судебного банкротства, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Жуалынского районного суда 3 декабря 2025 года рассказали, что заявительница не имела постоянного дохода, не было денег для покрытия даже базовых потребностей по еде и одежде.

"Средств и доходов для выполнения обязательств перед тремя банками не имелось, в связи с трудным материальным положением не смогла долгое время трудоустроиться, не имеет движимого и недвижимого имущества. Также было выяснено, что общая сумма задолженности заявителя перед кредиторами на сегодняшний день насчитывала сумму свыше 9 млн тенге, что превышает 1600 МРП, и не оплачивала долг свыше 12 месяцев в связи с отсутствием средств для погашения кредитов", – сообщили в суде.

Представители двух банков-кредиторов, а также представитель Управления государственных доходов просили отказать в удовлетворении заявления.

"Суд достоверно установил, что заявитель неоднократно пыталась урегулировать ситуацию, но усилия были безрезультатны. Изучив материалы дела, а также заключение финансового управляющего, суд пришел к выводу, что заявление гражданки С. соответствует требованиям закона. Решением суда заявление было удовлетворено, суд применил процедуру судебного банкротства. Гражданка С. обязалась передать финансовому управляющему правоустанавливающие документы и перевести деньги с банковских счетов на счет финансового управляющего", – рассказали в суде.

Там указали, что с женщины сняты все ограничения, также ей запрещены денежные или имущественные обязательства и выезд за границу.

Решение суда вступило в законную силу.

В аналогичной ситуации была многодетная жительница Тараза. Она задолжала пяти банкам по потребительским кредитам более 6 млн тенге, но не применила банкротство, а добилась через суд процедуры восстановления платежеспособности.