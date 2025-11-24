Пропаганда насилия, фишинг, оружие – в Казахстане заблокировали более 28 тысяч сайтов

Министр внутренних дел Ержан Саденов в своем ответе на депутатский запрос рассказал о борьбе с противоправной информацией на просторах интернета, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, выявлено свыше 100,8 тысячи зарубежных интернет-ресурсов противоправного содержания. "Это финансовые пирамиды – 15 301, порнография – 24 662, интернет-казино – 4 601, реклама онлайн-казино – 17 297, фейки – 22 063, наркопреступления – 1 981, фишинговые сайты – 2 894, оружие – 312, суицид – 426, нарушения Закона РК "О связи" – 1 400, пропаганда жестокости и насилия – 1 193, и другое – 8 673", – говорится в ответе. Министр отметил, что на сегодня заблокировано 28 554 таких ресурса, в том числе порнография – 16 524, фейки – 372, реклама и деятельность интернет-казино – 5 576, финансовые пирамиды – 3 419, наркоконтент – 518, пропаганда жестокости – 62, фишинг – 513, контент о суициде – 50, оружие – 25. "Принимаются меры по обеспечению постоянного присутствия полиции в общественных местах. В наиболее криминогенных участках городов установлены 209 стационарных полицейских постов. Патрульные полицейские круглосуточно работают на модульных постах, принимая заявления и обращения граждан", – добавил Саденов. Ранее Саденов рассказал о борьбе с пранкерами, нарушающими действующее законодательство Казахстана.

