Общество

Доступ к более чем 6 тысячам сайтов ограничили в Казахстане

сайт, клавиатура, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2025 10:58 Фото: freepik
В Министерстве культуры и информации в ответе на депутатский запрос сообщили о принимаемых мерах касательно борьбы с запрещенными интернет-ресурсами, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщили в Минкульте, с начала текущего года в целях защиты граждан в информационном пространстве министерством выявлено 7964 материала, связанные с интернет-мошенничеством.

"По результатам рассмотрения выдано 179 предписаний об ограничении доступа к 6087 интернет-ресурсам и ссылкам, а также направлены три предупреждения в адрес сайтов, содержащих противоправные материалы", – говорится в ответе.

Кроме того, с целью минимизации использования онлайн-платформ в преступных целях в ходе мониторинга в адрес администраций социальных сетей направлены 145 уведомлений и предупреждений по 1874 материалам, касающимся интернет-мошенничества.

Ранее мы писали, что с 2026 года владелец интернет-площадки будет обязан ежемесячно не позднее 5-го числа, следующего за отчетным месяцем, представлять в КГД сведения о реализованных товарах, оказанных услугах (работах) и (или) выплатах физическим лицам – резидентам Республики Казахстан по установленной форме.

Азамат Сыздыкбаев
