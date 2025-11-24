"Труп" в лифте и нападение с топором: в МВД рассказали о борьбе с пранкерами

Министр внутренних дел Ержан Саденов в своем ответе на депутатский запрос сообщил о борьбе с пранкерами, нарушающими действующее законодательство Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что подразделения органов внутренних дел системно проводят профилактические мероприятия, направленные на предотвращение правонарушений, связанных с нарушением общественного порядка и моральных норм.

"С начала года за мелкое хулиганство (ст. 434 КоАП) к административной ответственности привлечены более 22 тысяч человек. Например, в ноябре 2025 года блогер, известный как "Мотиватор", был арестован на 15 суток по решению суда за нецензурные высказывания в интернете. Другие блогеры, которые инсценировали "труп" в лифте и нападение с топором, были привлечены к ответственности и арестованы на 15-30 суток", – говорится в ответе.

Министр напомнил, что в соответствии с действующим законодательством к лицам, распространяющим противоправный контент или совершающим правонарушения через интернет, применяются меры ответственности.

В конце октября депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев потребовал жестче наказывать пранкеров.