Запах и скрежет в подъезде: скандал с сотней кроликов в квартире получил продолжение

Жители многоэтажки в Алматы заявили о том, что соседка вернула себе изъятых кроликов и вновь занялась разведением. Людей опять беспокоит сильный смрад, сообщает Zakon.kz.

Жильцы дома рассказали КТК, что помимо запаха слышат скребущие звуки – будто от грызунов.

"Там такой скрип был и кто-то бегает. Я не могу понять: кошка, что ли, бегает? Она завела кошку? Кажется, как будто царапает – вот такой звук. Царапает и кх-кх. Я захожу в ванную – все время запах идет. Я ничего не поняла сначала: что это такое? Не могу понять, откуда запах идет. Снова так прислушиваюсь второй-третий день, опять идет запах". Сауле Нуртазина

Последний раз жильцы многоэтажки видели кроликов пять месяцев назад. В июне соседи не выдержали и вызвали полицейских. Те вскрыли квартиру. А там царил настоящий ужас. Пушистые зверьки были всюду: в гостиной, прихожей, уборной, на кухне и даже в шкафах. А весь пол – в фекалиях животных. Из "однушки" вынесли 136 кроликов и передали их волонтерам. Заводчицу отправили на обследование в психиатрическую больницу. Теперь жильцы опасаются, что история повторяется.

"Приезжали родственники после того, как ее забрали, чистили квартиру, дезинфицировали ее, сделали ремонт. Мы это все видели. Вывозили мебель. Сказали, больше такое не повторится. Что будут смотреть за ней. Соседи говорят, по стояку идет запах уже на верхних этажах. Мы опасаемся за здоровье детей. На очень большие показатели превышают – аммиак, сероводород. У нас есть документы". Аяна Алимжанова

Разведением декоративных кроликов занималась одинокая 40-летняя женщина. Асия уверяет, сначала у нее была только пара. Но животные начали слишком быстро размножаться. Хозяйка настолько привыкла к домашним питомцам, что решила оставить их у себя. Асия не понимает, почему ее так невзлюбили соседи. Она считает себя добропорядочной жительницей, которая не нарушает покой других людей.

"Так получилось, потому что у меня не было опыта по содержанию декоративных кроликов. Их надо было раздельно сажать, но у меня материально возможности не было, ни опыта не было. Я пыталась продать, пристроить, бесплатно отдать. Я пыталась с соседями договориться. Они мне предложили такой вариант, что "мы выкупим у тебя всех и передадим в питомник". Это меня не устроило. Я им предложила встречный вариант: "Давайте вы мне займите денег на первоначальный взнос в частный дом". Потому что я к ним привыкла. Я прикипела к ним", – рассказала хозяйка зверьков.

Она считает, что пять месяцев назад соседи вместе с волонтерами незаконно проникли к ней в квартиру и изъяли домашних питомцев. И теперь, заявляет Асия, у нее нет никаких кроликов.





"На основании лживых показаний жильцов некоторых меня госпитализировали в Центр психического здоровья незаконно. Я отказывалась от госпитализации, так как я никогда не состояла под наблюдением у психиатра", – заявила Асия.

Жильцы многоэтажки сообщили, их опасения подтвердились. Несколько дней назад к соседке наведался отец. И обнаружил в квартире дочери 12 кроликов. Зверьков снова изъяли полицейские.

Ранее сообщалось, что алматинка содержала в однокомнатной квартире более 100 кроликов.