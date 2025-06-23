Задыхался весь подъезд: алматинка содержала в однокомнатной квартире более 100 кроликов

Жильцы алматинской высотки пожаловались на то, что соседка занималась разведением зверьков прямо у себя в квартире. Дошло до того, что от невыносимого запаха люди не могли элементарно выйти в подъезд и открыть окна, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, одинокая 40-летняя женщина в течение пяти лет разводила 136 декоративных кроликов в однушке на втором этаже.

"Кролики в очень большом количестве. Мы каждый день на себе это все испытываем, задыхаемся. Четкий аммиачный запах стоит. Всю зиму мы были с открытыми окнами в подъезде, потому что мы просто задыхались. Соседи, которые рядом проживали, мы сами лично это видели, они скотчем закрывали двери, потому что ночью было невозможно. Периодически, по-моему, она открывала дверь и выгуливала. Естественно, это антисанитария". Алматинка Аяна Алимжанова

Отмечается, что хозяйка животных жила в ужасающих условиях. Кролики обитали везде: в гостиной, прихожей, уборной, на кухне и даже в шкафах. В квартире была полная антисанитария. В квартире стоит отвратительный запах. В помещении невозможно находиться без медицинской маски. Соседи и волонтеры выносят кроликов в коробках. На полу по всей квартире фекалии животных. Невыносимый запах изменил распорядок дня жильцов дома. Люди старались лишний раз не выходить в подъезд.

"Запах ужасный. Омерзительное ощущение, потому что это же невозможно. Я не заходила в квартиру. Я стояла возле – у меня аж щипало глаза от этого невыносимого запаха, аммиачного запаха. Рвотный рефлекс вырабатывался". Алматинка Гульфира Амирова

Как уверяют соседи, хозяйка грызунов на их замечания реагировала крайне агрессивно и даже угрожала расправой.

"Недавно был случай, что она дословно сказала мне, что если я хлопну ее дверью, то она меня убьет, то есть она угрожала расправой. И в целом, после этого мы коллективно еще больше собрались и коллективно написали жалобу". Алматинка Алия Тлеген

Согласно правилам содержания домашних животных, женщина должна была взять разрешение у соседей, прежде чем заниматься разведением кроликов. Возмущенные люди обратились в полицию. На место приехал участковый. Зверьков увезли в питомник, а хозяйку – в психиатрическую больницу.

"Поступила коллективная жалоба от жильцов многоквартирного дома на стойкий неприятный запах и антисанитарию, источником которой, по словам жителей, стала одна из квартир. На месте было установлено, что в помещении содержится большое количество домашних животных в ненадлежащих условиях, что создало угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию. Совместно с представителями акимата, медицинских служб и волонтерами была проведена комплексная работа: владелица квартиры передана медикам для оказания помощи, все животные изъяты и переданы в безопасное место". Официальный представитель ДП г. Алматы Салтанат Азирбек

В полиции заявили, что в квартире специалисты теперь проведут полную санитарную обработку.

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