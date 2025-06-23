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Общество

Частный дом на крыше высотки в Алматы: продолжение истории

коллаж с домом на крыше в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 14:05 Фото: TikTok/ tik_tak_tok2024
Стало известно о развитии истории с частным домом, возведенным на крыше многоэтажки в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Кадры с домом на крыше девятиэтажки по ул. Жумалиева появились в соцсетях в апреле 2025 года. На тот момент о недвижимости было известно, что ее ввели в эксплуатацию приемочной комиссией в 2012 году. Насколько это было законно, стали выяснять компетентные органы. И вот сегодня, 23 июня, в пресс-службе акимата Алматы поделились продолжением этой истории.

"Управлением градостроительного контроля инициировано исковое заявление в районный суд №2 Алмалинского района города Алматы на отмену правоустанавливающей документации и снос объекта (мезонина). Ведутся судебные разбирательства", – сообщили в ведомстве.

Между тем другой алматинец тоже решил увеличить квадратуру своего жилья и пристроил к квартире одноэтажную постройку на террасе третьего этажа. Но это было незаконно, и строение снесли.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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