Названы наиболее опасные участки казахстанских дорог

Вице-министр транспорта Максат Калиакпаров 25 ноября 2025 года на брифинге в правительстве перечислил наиболее опасные участки автодорог, передает корреспондент Zakon.kz.

Он назвал три основных таких участка.

"Основные участки – между Карагандой и Алматы, Талдыкорган – Усть-Каменогорск, Актобе – Атырау – Астрахань. Также есть более подробный региональный список. Он будет опубликован на сайте "КазАвтоЖола", – пообещал Калиакпаров.

Он заверил, что этому в стране уделяется повышенное внимание.

"В Актюбинской области есть аварийно-опасные участки дорог. По Казахстану у нас таких участков более 50. Во всех регионах мы работу проводим. Соответствующие знаки устанавливаем, особый контроль со стороны МВД, наших служб, МЧС", – добавил спикер.

