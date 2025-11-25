#АЭС в Казахстане
Общество

Названы наиболее опасные участки казахстанских дорог

Плохая дорога, разбитая дорога, плохие дороги, разбитые дороги, яма на дороге, ямы на дорогах , фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 10:59 Фото: Zakon.kz
Вице-министр транспорта Максат Калиакпаров 25 ноября 2025 года на брифинге в правительстве перечислил наиболее опасные участки автодорог, передает корреспондент Zakon.kz.

Он назвал три основных таких участка.

"Основные участки – между Карагандой и Алматы, Талдыкорган – Усть-Каменогорск, Актобе – Атырау – Астрахань. Также есть более подробный региональный список. Он будет опубликован на сайте "КазАвтоЖола", – пообещал Калиакпаров.

Он заверил, что этому в стране уделяется повышенное внимание.

"В Актюбинской области есть аварийно-опасные участки дорог. По Казахстану у нас таких участков более 50. Во всех регионах мы работу проводим. Соответствующие знаки устанавливаем, особый контроль со стороны МВД, наших служб, МЧС", – добавил спикер.

В сентябре мы писали, что в Казахстане обновили правила проезда по платным дорогам.

Азамат Сыздыкбаев
