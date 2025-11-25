Названы наиболее опасные участки казахстанских дорог
Вице-министр транспорта Максат Калиакпаров 25 ноября 2025 года на брифинге в правительстве перечислил наиболее опасные участки автодорог, передает корреспондент Zakon.kz.
Он назвал три основных таких участка.
"Основные участки – между Карагандой и Алматы, Талдыкорган – Усть-Каменогорск, Актобе – Атырау – Астрахань. Также есть более подробный региональный список. Он будет опубликован на сайте "КазАвтоЖола", – пообещал Калиакпаров.
Он заверил, что этому в стране уделяется повышенное внимание.
"В Актюбинской области есть аварийно-опасные участки дорог. По Казахстану у нас таких участков более 50. Во всех регионах мы работу проводим. Соответствующие знаки устанавливаем, особый контроль со стороны МВД, наших служб, МЧС", – добавил спикер.
В сентябре мы писали, что в Казахстане обновили правила проезда по платным дорогам.
