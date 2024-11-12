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В Казахстане разработают новую программу для улучшения сервиса пассажирских перевозок

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезда, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, скоростной поезд, Тальго, пассажиры, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 18:51 Фото: rail-news.kz
Вице-министр транспорта Максат Калиакпаров 12 ноября сообщил, что в 2024 году планируется внедрение ряда нововведений в сфере пассажирских перевозок, передает корреспондент Zakon.kz.

Выступая в кулуарах Digital Transport Day, он рассказал о планах по цифровизации сервиса. 

"Мы разрабатываем отдельную программу по предоставлению сервиса для пассажиров. В рамках трехлетней программы с КТЖ предусмотрено множество нововведений – от предоставления интернета в вагонах до онлайн-мониторинга чистоты. Вагоны будут оснащены камерами в общих проходах, не затрагивая личные места пассажиров", – отметил Калиакпаров.

Поэтапное внедрение программы начнется уже в этом году и продлится до 2026-2027 годов.

Помимо этого, планируется внедрить новую систему мониторинга состояния грузовых поездов при поддержке американских партнеров. Эта система будет работать по аналогии с автоматическими системами весового контроля и оснащена арками с более чем 30 датчиками. Они будут отслеживать состояние вагонов, включая параметры, габариты, вес и колеса.

"Система, например, зафиксирует трещину на колесе и передаст данные диспетчеру, который сможет оперативно остановить поезд и отцепить поврежденный вагон. В настоящее время такие проверки выполняются вручную, но с внедрением новой технологии необходимость в этих проверках отпадет", – добавил вице-министр.

Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут по отпечатку пальца проходить зону досмотра в аэропортах. 

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Екатерина Елисеева
Министерство транспорта РК 2024 год Поезда Цифровые технологии
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