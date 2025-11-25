#АЭС в Казахстане
Общество

Подорожают ли авиа и ж/д билеты, рассказали в Минтранспорта

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты, Авиакомпания FlyArystan, Флай Арыстан, самолет, самолеты, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 10:37 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр транспорта Максат Калиакпаров 25 ноября 2025 года на брифинге в правительстве анонсировал увеличение рейсов по основным маршрутам Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Это коснется как авиарейсов, так и железных дорог.

"Число авиарейсов будет увеличено. Дополнительные рейсы будут определены по основным маршрутам как с увеличением пассажиромест, так и с дополнительными авиарейсами. Это Алматы, Шымкент, Актау. По ж/д направлениям также будут дополнительно поставлены поезда. Плюс к действующим маршрутам будут определены прицепные вагоны для увеличения пассажиромест", – сказал Калиакпаров.

Журналисты также поинтересовались, стоит ли казахстанцам ждать повышения цен на билеты.

"Удорожание билетов в целом не предвидится. Более 50% людей заранее планируют свои маршруты и выкупают билеты. Это на предстоящие праздники. Никаких планов на следующий год по удорожанию билетов не планируется", – добавил вице-министр.

О том, как в Казахстане вернуть авиабилет по медицинским показаниям, читайте в материале.

Азамат Сыздыкбаев
