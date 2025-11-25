#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
519.98
600.06
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
519.98
600.06
6.6
Общество

Какой казахстанский вуз вошел в престижный Шанхайский рейтинг

Вошел в рейтинг GRAS 2025, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 17:50 Фото: NU
Nazarbayev University вошел в предметный рейтинг Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2025 by Shanghai Ranking. Азиатский рейтинг Shanghai Ranking является одним из наиболее влиятельных международных рейтингов.

Он строго оценивает качество и научную результативность университетов по отдельным дисциплинам.

В рейтинге 2025 года NU стал единственным университетом из Центральной Азии и представлен в трех предметных областях:

  • Civil Engineering (Гражданское строительство) – диапазон 301-400 (вошел в рейтинг впервые);
  • Telecommunication Engineering (Телекоммуникационная инженерия) – диапазон 301-400;
  • Education (Образование) – диапазон 401-500 (вошел в рейтинг впервые).

Фото: NU

Предметные рейтинги Shanghai Ranking оценивают порядка 2000 вузов со всего мира и отличаются строгими критериями. Среди ключевых показателей общего рейтинга для вуза: наличие нобелевских лауреатов, публикации в престижных научных журналах Nature и Science, научная продуктивность и цитируемость в международных изданиях, качество публикаций, профессорско-преподавательский состав мирового уровня, международное исследовательское сотрудничество и другие.

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек отметил: "Включение казахстанского университета в один из самых строгих и авторитетных мировых академических рейтингов свидетельствует о том, что международные аналитические центры отмечают высокий уровень научных результатов, потенциал развития и качество исследовательской деятельности в Казахстане. Это способствует укреплению позиций страны на глобальной образовательной карте и повышает ее статус как участника международного научного сообщества".

Фото: NU

Напомним, в октябре 2025 года были опубликованы результаты Times Higher Education (THE) World University Rankings 2026, где NU вошел в диапазон 401-500, а также занял 1-е место среди вузов Центральной Азии и Кавказа и 4-е место среди университетов СНГ. Эти данные подтверждают устойчивый рост показателей качества и международного влияния казахстанской системы высшего образования.

Президент Nazarbayev University Вакар Ахмад подчеркнул:

"Включение в предметные рейтинги отражает системный рост публикационной активности, качества исследований и международного сотрудничества NU. Мы продолжим работу над расширением представления наших научных направлений в международных академических рейтингах, поддерживая наших студентов, преподавателей и исследователей в их деятельности".

Вошел в рейтинг GRAS 2025, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 17:50

Фото: NU

Партнерский материал

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Самый престижный мировой рейтинг назвал NU прорывом года
22:01, 22 января 2025
Самый престижный мировой рейтинг назвал NU прорывом года
Снова в рейтингах: специальности NU признаны лучшими в Казахстане
13:13, 02 ноября 2023
Снова в рейтингах: специальности NU признаны лучшими в Казахстане
Nazarbayev University поднялся на 100 позиций в самом престижном мировом рейтинге
15:56, 09 октября 2025
Nazarbayev University поднялся на 100 позиций в самом престижном мировом рейтинге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: