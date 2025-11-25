Какой казахстанский вуз вошел в престижный Шанхайский рейтинг

Nazarbayev University вошел в предметный рейтинг Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2025 by Shanghai Ranking. Азиатский рейтинг Shanghai Ranking является одним из наиболее влиятельных международных рейтингов.

Он строго оценивает качество и научную результативность университетов по отдельным дисциплинам.

В рейтинге 2025 года NU стал единственным университетом из Центральной Азии и представлен в трех предметных областях:

Civil Engineering (Гражданское строительство) – диапазон 301-400 (вошел в рейтинг впервые);

Telecommunication Engineering (Телекоммуникационная инженерия) – диапазон 301-400;

Education (Образование) – диапазон 401-500 (вошел в рейтинг впервые).

Предметные рейтинги Shanghai Ranking оценивают порядка 2000 вузов со всего мира и отличаются строгими критериями. Среди ключевых показателей общего рейтинга для вуза: наличие нобелевских лауреатов, публикации в престижных научных журналах Nature и Science, научная продуктивность и цитируемость в международных изданиях, качество публикаций, профессорско-преподавательский состав мирового уровня, международное исследовательское сотрудничество и другие.

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек отметил: "Включение казахстанского университета в один из самых строгих и авторитетных мировых академических рейтингов свидетельствует о том, что международные аналитические центры отмечают высокий уровень научных результатов, потенциал развития и качество исследовательской деятельности в Казахстане. Это способствует укреплению позиций страны на глобальной образовательной карте и повышает ее статус как участника международного научного сообщества".

Напомним, в октябре 2025 года были опубликованы результаты Times Higher Education (THE) World University Rankings 2026, где NU вошел в диапазон 401-500, а также занял 1-е место среди вузов Центральной Азии и Кавказа и 4-е место среди университетов СНГ. Эти данные подтверждают устойчивый рост показателей качества и международного влияния казахстанской системы высшего образования.

Президент Nazarbayev University Вакар Ахмад подчеркнул:

"Включение в предметные рейтинги отражает системный рост публикационной активности, качества исследований и международного сотрудничества NU. Мы продолжим работу над расширением представления наших научных направлений в международных академических рейтингах, поддерживая наших студентов, преподавателей и исследователей в их деятельности".

