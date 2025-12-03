Казахстан – лидер среди стран Азии по устойчивости монетарной политики

Казахстан получил одну из самых высоких оценок в ежегодном рейтинге Central Banker Report Cards 2025 от влиятельного издания Global Finance. Оценка B+ ставит республику в число лидеров Азиатско-Тихоокеанского региона по качеству и устойчивости монетарной политики, сообщает Zakon.kz.

Global Finance – это ведущий международный ежемесячный финансовый журнал, издающийся компанией Global Finance Media, Inc. в Нью-Йорке, США. Издание, распространяемое в 193 странах, является авторитетным источником новостей и анализа для мировых корпоративных и финансовых руководителей, банкиров и инвесторов. Журнал широко известен благодаря своим престижным ежегодным рейтингам, например, Central Banker Report Cards.

В рейтинге Global Finance, который оценивает центробанки cтран мира по ключевым параметрам (устойчивость экономики, управление инфляцией, консистентность решений и финансовый надзор), Казахстан встал в один ряд с такими экономиками, как Китай и Австралия.

Оценка B+ присваивается центробанкам, которые демонстрируют современный подход к денежной политике, развитую инфраструктуру и способность обеспечивать стабильность на фоне внешних вызовов. Это сильный результат, который означает, что монетарная политика близка к эталонной A (низкий уровень инфляции и предсказуемость), но имеет один или два ключевых риска.

Оценка B+ была присвоена Казахстану благодаря сильным макроэкономическим показателям, достигнутым в 2025 года.

"Глава Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов добился впечатляющих результатов, обеспечив рост международных резервов на 7,4% до 112,3 млрд долларов США и рост ВВП на 6,2% – самый высокий показатель за 14 лет, чему способствовал рост ненефтяной экономики на 8% и рост сектора услуг на 5,2%. Объем торговли вырос на 8,4% до 59,7 млрд долларов США, а профицит текущего счета составил 6 млрд долларов США". Central Banker Report Cards

При этом журнал указывает на конкретные риски.

"Сохраняющаяся инфляция остается главной проблемой Сулейменова. В начале сентября она составляла 12% даже при стабильном обменном курсе. НБРК сохраняет целевой показатель инфляции на уровне 5%, и Сулейменов заявил на совместном заседании парламента в сентябре, что денежно-кредитная политика останется ограничительной для достижения этого целевого показателя". Central Banker Report Cards

На фоне высокой оценки Казахстана его соседи по региону демонстрируют следующие результаты.

Монголия удостоилась наивысшей оценки A–. Страна эффективно справилась с инфляционным давлением (снижение инфляции до 8,1% в июле) и рисками экономики, сильно зависящей от сырья.

Азербайджан получил оценку, равную Казахстану – B+. Риски: замедление роста ВВП (прогноз 3%) и ожидаемый рост инфляции до 5,4%.

Кыргызстан получил оценку B. Инфляция достигла 21-месячного максимума (8,8% в июле), что выше целевого диапазона 5-7%.

Пакистан имеет оценку B– после того, как существенно снизил ключевую ставку (на 1100 б.п. до 11%) без обрушения рупии и прогнозирует инфляцию на уровне 5-7% к 2026 фискальному году.

Таким образом, Казахстан подтвердил статус одного из наиболее стабильных и предсказуемых государств в Азиатско-Тихоокеанском пространстве, сосредоточив свои усилия на борьбе с инфляционным давлением.

