Казахстан – лидер среди стран Азии по устойчивости монетарной политики
Global Finance – это ведущий международный ежемесячный финансовый журнал, издающийся компанией Global Finance Media, Inc. в Нью-Йорке, США. Издание, распространяемое в 193 странах, является авторитетным источником новостей и анализа для мировых корпоративных и финансовых руководителей, банкиров и инвесторов. Журнал широко известен благодаря своим престижным ежегодным рейтингам, например, Central Banker Report Cards.
В рейтинге Global Finance, который оценивает центробанки cтран мира по ключевым параметрам (устойчивость экономики, управление инфляцией, консистентность решений и финансовый надзор), Казахстан встал в один ряд с такими экономиками, как Китай и Австралия.
Оценка B+ присваивается центробанкам, которые демонстрируют современный подход к денежной политике, развитую инфраструктуру и способность обеспечивать стабильность на фоне внешних вызовов. Это сильный результат, который означает, что монетарная политика близка к эталонной A (низкий уровень инфляции и предсказуемость), но имеет один или два ключевых риска.
Оценка B+ была присвоена Казахстану благодаря сильным макроэкономическим показателям, достигнутым в 2025 года.
"Глава Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов добился впечатляющих результатов, обеспечив рост международных резервов на 7,4% до 112,3 млрд долларов США и рост ВВП на 6,2% – самый высокий показатель за 14 лет, чему способствовал рост ненефтяной экономики на 8% и рост сектора услуг на 5,2%. Объем торговли вырос на 8,4% до 59,7 млрд долларов США, а профицит текущего счета составил 6 млрд долларов США".Central Banker Report Cards
При этом журнал указывает на конкретные риски.
"Сохраняющаяся инфляция остается главной проблемой Сулейменова. В начале сентября она составляла 12% даже при стабильном обменном курсе. НБРК сохраняет целевой показатель инфляции на уровне 5%, и Сулейменов заявил на совместном заседании парламента в сентябре, что денежно-кредитная политика останется ограничительной для достижения этого целевого показателя".Central Banker Report Cards
На фоне высокой оценки Казахстана его соседи по региону демонстрируют следующие результаты.
- Монголия удостоилась наивысшей оценки A–. Страна эффективно справилась с инфляционным давлением (снижение инфляции до 8,1% в июле) и рисками экономики, сильно зависящей от сырья.
- Азербайджан получил оценку, равную Казахстану – B+. Риски: замедление роста ВВП (прогноз 3%) и ожидаемый рост инфляции до 5,4%.
- Кыргызстан получил оценку B. Инфляция достигла 21-месячного максимума (8,8% в июле), что выше целевого диапазона 5-7%.
- Пакистан имеет оценку B– после того, как существенно снизил ключевую ставку (на 1100 б.п. до 11%) без обрушения рупии и прогнозирует инфляцию на уровне 5-7% к 2026 фискальному году.
Таким образом, Казахстан подтвердил статус одного из наиболее стабильных и предсказуемых государств в Азиатско-Тихоокеанском пространстве, сосредоточив свои усилия на борьбе с инфляционным давлением.
Отметим, что 1 декабря 2025 года Нацбанк рассказал, от чего будет зависеть динамика тенге в краткосрочной перспективе.